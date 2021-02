Uso do Português na linguagem formal e informal

Devem ser aplicadas em contextos diferentes!

A linguagem formal e informal são variações da língua. A linguagem informal é usada em momentos com a família e amigos. Já com superiores hierárquicos devemos usar a linguagem formal. Dessa forma, concluímos que a linguagem formal e informal é aplicada em diferentes contextos.

Para fazer o uso correto da linguagem formal e informal é necessário que o falante saiba encaixar a fala nos diferentes contextos comunicativos.

Linguagem formal

A linguagem formal também é chamada de linguagem culta. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade.

Características da linguagem formal:

Segue rigorosamente as regras da gramática;

Pronúncia clara e correta das palavras;

Vocabulário rico e vasto.

Momentos onde a linguagem formal é aplicada

Em discursos públicos ou políticos;

Em salas de aula, conferências, palestras, seminários;

Em provas e concursos públicos;

Em reuniões de trabalho e entrevista de emprego;

Em documentos oficiais, cartas, requerimentos.

Pessoas com quem devemos usar a linguagem formal

Superiores hierárquicos;

Autoridades religiosas, oficiais, políticas;

Grande público;

Público desconhecido.

Linguagem informal

A linguagem informal também é classificada de linguagem coloquial. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momentos de descontração.

Características da linguagem formal:

Não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais;

Utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos;

Ocorre o uso de gíria, palavrões, palavras inventadas, onomatopeia, gestos;

Aplicação de palavras abreviadas ou contraídas: cê, pra, tá, tbm, dps, tlg;

Está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais.

A linguagem informal ocorre em:

Conversas do dia a dia;

Mensagens de celular;

Redes sociais;

A linguagem informal é usada com:

Exemplos

Veja a seguir um texto escrito na linguagem formal e informal.

Linguagem formal

Doutor André seguiu até a portaria para encontrar o filho que chegava da aula, enquanto Lidiane, sua esposa, preparava o lanche.

Quando chegaram em casa, André e seu filho encontraram Dona Lidiane na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de milho cremoso, a qual aprendera com sua avó Carminha.

Linguagem informal

O Doutor André foi até o portão esperá o filho que chegava da aula. Nisso, a Lidiane ficou em casa preparando o jantar.

Quando eles chegarão em casa a Lidiane tava na cozinha preparando a famosa receita da família boa pra caramba o bolo de milho cremoso.

Aquele que ela aprendeu cum a senhora Carminha anos antes da gente se casâ.

Analisando os textos acima é possível notar a diferença entre a linguagem formal e informal.

O primeiro texto obedece todas as normas de gramática, concordância e pontuação.

Contudo, no texto número dois, podemos perceber que não teve uma preocupação com as normas da língua culta. No texto é possível perceber erros relacionados à gramática, ortografia e a falta de pontuação.

Variação linguística

A variação linguística ocorre devido a variedades dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de alteração do vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Isso ocorre porque as línguas têm particularidades de serem dinâmicas e sensíveis.

A região geográfica, o sexo, a idade, a classe social de quem fala a língua e o nível de formalidade do contexto são fatores que fazem com que ocorra a variação linguística.

Conheça a seguir os tipos de variação linguística.

Variedade regional

Ocorre a diferença entre a fala dos habitantes de diferentes regiões, estados e cidades do país.

Exemplos:

Diferentes palavras para o mesmo significado;

Diferentes sotaques, dialetos e falares;

Diminuição de palavras ou perdas de fonemas.

Variedades sociais

Essa variação é percebida com grupos de diferentes classes sociais.

Exemplos:

“prantar” em vez de “plantar”; “bão” em vez de “bom”; “pobrema” em vez de “problema”; “bicicreta” em vez de “bicicleta”.

Variedades estilísticas

São alterações da língua de ocorrem de acordo com o grau de formalidade, isto é, a língua pode sofrer mudanças entre a linguagem formal ou uma linguagem informal.

Resumo

Veja a seguir algumas informações importantes: