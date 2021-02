Vagas de Emprego são anunciadas pelo Sine de Lagoa Santa MG

Localizado a 37,2 km da capital Belo Horizonte/MG, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município de Lagoa Santa, divulgou a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL VAGAS Coordenador de restaurante Superior completo 15 Atendente de restaurante Fundamental completo 15 Auxiliar de cozinha Fundamental completo 15 Vendedor – no comercio de mercadorias Médio completo 1 Estagiário em administração Superior em andamento 1 Motofrentista Não exigida 1 Analista de infraestrutura Técnico completo 1 Ajustador mecânico Técnico completo 1 Ferramenteiro Técnico completo 2 Coordenador de produtos Superior completo 1 Programador de maquinas – ferramenta com comando numérico Técnico completo 1 Gerente comercial Superior completo 1 Mecânico de manutenção de máquina industrial Fundamental 1 Líder de manutenção Fundamental 1 Padeiro Médio completo 1 Auxiliar de pizzaiolo Fundamental completo 1 Serralheiro Fundamental completo 1 Soldador TIG Fundamental completo 1 Sushiman Médio completo 1 Operador de linha de montagem Médio completo 1 Alinhador Médio completo 1 Garçom Fundamental completo 2 Chapista Fundamental completo 2 Eletricista industrial Técnico completo 2 Tecnólogo em automação Técnico completo 1 Montador de andaime Fundamental completo 1 Jovem aprendiz – auxiliar administrativo para PCD Fundamental ou médio em andamento 10

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, no Sine local, localizado na Rua Josefina Viana, nº 153, Centro, no horário das 8h às 17h, ou entrando em contado via número (31) 3688-1495, e/ou preencha as informações solicitadas no site do Emprega Brasil.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Lagoa Santa MG