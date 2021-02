Vagas de Emprego são ofertadas pelo Balcão de Empregos da cidade de Tietê SP

No Estado de São Paulo, o Balcão de Empregos da cidade de Tietê SP, faz saber aos interessados a abertura de um novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Cartazista 1 Ferramenteiro 1 Assistente Administrativo Comercial 1 Estagiário de Administração 1 Torneiro Mecânico 1 Fiscal 1 Inspetor de Qualidade de Controle Visual 1 Modelista 1 Encarregado de Limpeza 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer na unidade do Balcão de Empregos com currículo em mãos, situado na rua Presidente Kennedy, nº 23, centro, na antiga Escola Franklin. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Tietê