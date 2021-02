‘Vai continuar com Klopp, Guardiola, com quem for’

Domènec Torrent treinou o Flamengo por 100 dias, mas não resistiu à pressão e acabou demitido. Depois de um período em silêncio, ele deu uma entrevista forte e disparou críticas à diretoria.

Mesmo com a credencial de ter sido auxiliar de Pep Guardiola durante anos, o catalão admitiu que não recebeu uma confiança da diretoria. Ele disse que o contato que tinha era apenas com o vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel.

“O que eu sentia, o que nos parecia, é que estaríamos fora após perder a primeira partida. E foi o que aconteceu. Não sentiu nenhuma garantia, nenhum apoio da diretoria. Nunca. Nunca. Eu agradeço muito que tenham me contratado. Eu tinha contato com Marcos Braz, da diretoria, e Bruno Spindel. São os únicos com quem falava e interagia um pouco”, disse Dome, completando.

“Como pode ser que, a cada partida, você esteja preocupado com se ganha ou não e como vão olhar para você dependendo do resultado? Como eu venho de outros times, com outra cultura, nem melhores nem piores, apenas diferentes, nunca nos sentimos apoiados. O que aconteceu no Equador foi muito forte. Então, a partir dali, eu sabia que a diretoria não confiava mais em mim. Era isso que nós sentíamos, e era verdade. E você não pode fazer nada quando isso acontece, só trabalhar duro e tentar ganhar as partidas, porque, quando você percebe isso, a única coisa que pode te salvar são os resultados, só isso”, disse o treinador, ao globoesporte.com.

Domènec Torrent na partida entre Internacional e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Getty Images

Durante a entrevista, Dome deixou claro também que algumas pessoas dentro do clube atrapalham bastante o andamento do futebol. Segundo ele, quem muito diz que ajuda o clube acaba fazendo o oposto: prejudicando, algo que nem Pep Guardiola conseguiria reverter.

“Eu ficava triste por falarem mal de nós lá dentro, de forma interesseira, não sei por que, porque se atacam o treinador e os jogadores do Flamengo, isso atinge o próprio time. Eu não confio nas pessoas que sempre repetem esta frase: ‘Nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo’. Normalmente, é o contrário. Quando você tem que repetir muito isso, é porque alguma coisa está acontecendo com você. Inclusive, muitas vezes eu sentia que, quando perdíamos, alguém lá de dentro ficava feliz, era o que eu sentia”, disparou, para finalizar.

“Eu sabia desde o início. Acho que o problema do Flamengo está dentro do Flamengo. Está dentro. Dentro do Flamengo. Enquanto eles não esclarecerem as coisas entre si, isso vai continuar com Dome, com Ancelotti, com Klopp, com Pep Guardiola, com quem for. Esse é o grande problema do Flamengo, porque quando vemos um time com 125 anos de história, que tem a maior torcida do mundo, e só ganhou seis Brasileirões, três Copas e duas Libertadores, é porque tem algo acontecendo lá dentro. Quando vemos um clube que é o que mais trocou treinadores em todo o Brasileirão, é porque algo acontece lá dentro. Então foi isso que sentimos desde o primeiro dia, porque sabíamos que muita gente lá dentro não nos queria. Sabíamos. Acho que todo mundo que trabalha no Flamengo sabe o que acontece lá”, finalizou.