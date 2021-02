Vanderlei Luxemburgo lamenta derrota do Vasco, mas avisa: ‘Nossa competição é outra e estamos dentro’

O Vasco lutou, teve alguns bons momentos, mas não foi páreo para o Flamengo. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o lamento pelo resultado continua, mas é preciso levantar a cabeça para seguir na luta contra o rebaixamento. Cientes de que há, inclusive, um confronto direto na próxima rodada.

– Foram dois tempos distintos. Fomos muito mal no primeiro tempo e melhoramos no segundo. Mas jogamos contra uma grande equipe, o Flamengo é segundo colocado da competição, tem jogadores de alto nível e uma equipe muito boa. Melhoramos no segundo tempo e levamos o segundo gol quando estávamos equilibrando o jogo – ponderou o treinador. E completou:

– O jogo com o Fortaleza é confronto direto. Temos que nos preparar muito. Jogo do Flamengo você descarta. Claro que você quer ganhar, pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar. Nosso jogo é Fortaleza, Inter em casa. Temos que saber que faltam quatro jogos. O Fortaleza ganhou, o Bahia ficou parado e o Sport vai jogar. Sabemos que nossa competição é outra e estamos dentro dela – lembrou.

O Vasco se reapresenta na tarde desta sexta-feira. Quem começou jogando fará um trabalho regenerativo.