Vargas comenta sobre dificuldade em marcar pelo Atlético-MG

Depois da vitória do Atlético-MG sobre o Fortaleza, no último domingo, o Galo ultrapassou o São Paulo e está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Nesta partida, Eduardo Vargas perdeu um pênalti, porém, empurrou a bola para a rede no rebote. Na manhã desta terça-feira, o atacante concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a situação.

“Eu fiquei chateado na hora que o goleiro pegou. Eu estava feliz por ter feito o gol, mas chateado já que o goleiro pegou. No momento estou trabalhando para tentar fazer mais gols e ter mais possibilidades de balançar as redes.”, disse o atacante chileno.

Em 11 partidas pelo Atlético-MG, Vargas só marcou duas vezes. Enquanto foi treinado por Sampaoli na seleção chilena, o camisa 10 do Galo era destaque e sinônimo de gols. Entretanto, na ocasião, Vargas atuava pelo lado do campo. No Atlético, ele faz a função de centroavante.

“Meu rendimento não vem sendo bom. Sou jogador de fazer gol e não estou fazendo. Então fico um pouco triste comigo mesmo, mas estou sempre lutando para tentar chegar e fazer gols. Na verdade me senti muito bem atuando no lugar do Keno.”, comentou o atleta.

Durante a partida contra o Fortaleza, Vargas jogou na posição que antes era fixa de Keno (lesionado). A tendência é de que ele continue atuando nessa posição até o retorno do camisa 11.

A próxima partida do Galo é contra o Goiás, nesta quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.