Várias vagas em Curitiba e São Paulo

O programa de estágio Olist está disponível para contratar talentos em São Paulo e Curitiba. A abertura dos estágios compreendem carga horária de trabalho de 6 horas diárias. Veja as demais informações sobre as oportunidades e saiba como participar do processo seletivo!

Programa de Estágio Olist e oportunidades

Quem for aprovado pode escolher entre os turnos disponíveis que são das 10h às 16h e das 12h às 18h. Considera-se, então, o horário de trabalho correspondente a seis horas por dia.

Para participar do Programa de Estágio Olist com vagas, é imprescindível seguir todas as exigências e trâmites especificados. Veja, a seguir:

Ser estudante de quaisquer cursos de ensino superior: pode ser tecnólogo, licenciatura ou bacharelado;

Cursar, pelo menos, o terceiro período (semestre) da faculdade, ou, ainda, possuir um ano de curso para finalizá-lo;

Se o estudante estiver cursando o nível de tecnólogo, precisa ter, no mínimo, 50% do curso já concluído;

É necessário ter o interesse em alguma das áreas do Olist;

Morar em São Paulo ou em Curitiba.

As áreas de interesse disponíveis são:

aquisição;

gente – comunicação e treinamento;

financeiro;

jurídico;

marketing;

operações ou sucesso do cliente.

O estudante precisa ter alguma afinidade com, pelo menos, uma das áreas mencionadas.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site até, no máximo, o mês de fevereiro. O início do estágio começa no dia 22 de março. É importante que o candidato se encaixe no perfil exigido para a participação no processo seletivo.

