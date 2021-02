Vazamentos do CPF expõem dados de 223 milhões de brasileiros

Os pacotes de dados com informações pessoais sigilosas de mais de 223 milhões de brasileiros apareceram em fóruns usados por criminosos digitais. As informações cadastrais com os dados estão separados por número de CPF e também estão acompanhados de informações de veículos cadastrados no Brasil.

A princípio, aconteceram dois vazamentos, de maneira separada, sendo um deles com os dados dos veículos e informações limitadas de cada número do CPF. Já está em livre circulação na internet e disponível para download, bastando conhecer um link ativo.

O outro vazamento, de forma ainda mais abrangente, está com distribuição mais limitada. Esse pacote inclui dados de escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais (como o Bolsa Família), renda e score de crédito.

Os criminosos digitais já estão tentando vender os dados incluídos nesse pacote. A oferta oferecida por eles, no entanto, não cobre a integralidade dos dados. Somente é possível comprar trechos. Para comprovar a autenticidade da oferta, os criminosos publicaram arquivos modelos, servindo como “exemplo”. Nesse pacote é oferecido mil amostras de cada tipo de informação.

O número de cadastros no pacote supera a população brasileira (estimada em 212 milhões), visto que também constam no banco de dados CPFs de pessoas falecidas. Não há, por outro lado, CPFs de pessoas nascidas em 2020 e não é possível afirmar que todas as pessoas nascidas antes de 2019 foram expostas.

Dados divulgados

De acordo com informações do portal G1, embora não seja possível afirmar que todas as informações sejam verdadeiras, muitas delas estão corretas. Já estão circulando:

Dados básicos relativos ao CPF (os mesmos já inclusos no arquivo público, como nome, data de nascimento e endereço);

Endereços;

Fotos de rosto;

Score de crédito, renda, cheques sem fundo e outras informações financeiras;

Imposto de renda de pessoa física;

Dados cadastrais de serviços de telefonia;

Escolaridade;

Benefícios do INSS;

Dados relativos a servidores públicos;

Informações do Linkedin.

Todos os arquivos citados acumulam nada menos que 4 GB com dados básicos referentes a 223 milhões de CPFs nascidas até 2019. Muitas das informações constantes nos pacotes oferecidos pelos criminosos não são públicas, mas algumas delas podem ser obtidas em portais do governo ou a partir de serviços privados.

É válido destacar que, para não sair por aí distribuindo seus dados para terceiros, é sempre bom saber tomar os cuidados necessários como não clicar em imagens suspeitos ou fornecer suas informações para sites em que você não confia.