Veja a lista de relacionados do Santos para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Grêmio na quarta-feira, às 16h (de Brasília). Para o duelo, o técnico Cuca relacionou 23 jogadores.

Para superar o Tricolor em Porto Alegre, o Peixe vai precisar buscar soluções para as vagas de Marinho e Soteldo. Ambos os atletas estão lesionados e não podem atuar.

O duelo com o Grêmio é importante para o Alvinegro se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. No momento, os paulistas estão no 11º lugar com 45 pontos, sete a menos que os gaúchos, que ocupam a sétima colocação.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: John e João Paulo

Laterais: Pará, Madson e Felipe Jonatan

Zagueiros: Luan Peres, Laércio, Luiz Felipe e Wellington Tim

Meio-campistas: Alison, Sandry, Guilherme Nunes, Ivonei, Jean Mota, Lucas Lourenço e Vinicius Balieiro

Atacantes: Lucas Braga, Kaio Jorge, Arthur Gomes, Ângelo, Bruno Marques, Marcos Leonardo e Tailson