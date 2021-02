Veja como ficou a Seleção da Série B de acordo com as estatísticas do Bola de Prata

A temporada vai chegando ao fim, e um pensamento começa a ser inevitável para qualquer time e torcedor: como se reforçar para os próximos campeonatos? E uma das principais opções de qualquer time de elite é olhar para a Série B.

O ESPN.com.br, então, aproveitou o algoritmo do Bola de Prata para eleger a seleção e os principais destaques da competição, que acabou na sexta-feira com a Chapecoense como campeã de forma incrível, superando o América-MG por um gol no saldo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A seleção do torneio, formada no 4-4-2, ficou com: João Ricardo (Chapecoense); Daniel Borges (América-MG), Luiz Otávio (Chapecoense), Messias (América-MG) e Rafinha (CSA); Rafael Gava (Cuiabá), Gustavo Buchecha (Juventude), Marcinho (Sampaio Corrêa) e Elvis (Cuiabá); Caio Dantas (Sampaio Corrêa) e Paulinho Moccelin (Chapecoense).

Artilheiro do torneio com 17 gols, Caio Dantas teve a melhor média de pontos e foi o melhor jogador da competição. Mas ele não é mais uma opção de reforço, já que foi negociado com o Guangzhou R&F, da China.

Veja abaixo os destaques de cada posição

GOLEIRO

5 melhores goleiros ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS João Ricardo Chapecoense 38 6.26 Matheus Cavichioli América-MG 32 4.48 Matheus Mendes CSA 28 4.16 Marcelo Carné Juventude 32 3.79 Rafael Martins Brasil de Pelotas 34 3.72

João Ricardo (32) foi um dos comandantes da melhor defesa da competição e terminou com a melhor pontuação. E vale lembrar que ele já foi destaque em um time de elite do futebol nacional e chegou a figurar entre os melhores goleiros do país em 2018, quando defendeu o América-MG.

Matheus Cavichioli (34) foi o segundo melhor colocado, mas já renovou seu vínculo com o América e deve disputar a Séria A no Independência.

Já Matheus Mendes (21) foi o terceiro melhor goleiro defendendo o CSA, mas é goleiro do Atlético-MG.

LATERAL-DIREITO

5 melhores laterais-direito ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Daniel Borges América-MG 24 5.93 R. Cáceres Cruzeiro 29 5.88 Diego Renan CSA 32 5.76 Reginaldo CRB 33 5.66 Igor Inocêncio Juventude 26 5.46

O dono da melhor média da Série B está para ficar livre no mercado. Daniel Borges (27) tem contrato chegando ao fim no América-MG e deve mudar de clube para a próxima temporada.

Na segunda posição ficou o paraguaio Cáceres (29), contratado pelo Cruzeiro para a disputa da Série B e um dos destaques do time, mesmo sem o acesso.

O terceiro posto ficou para um velho conhecido do futebol brasileiro: Diego Renan (31), agora no CSA, mas com passagens por Cruzeiro e Vasco, entre outros.

ZAGUEIROS

5 melhores zagueiros ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Luiz Otávio Chapecoense 28 5.68 Messias América-MG 36 5.17 Anderson América-MG 25 4.95 Manoel Cruzeiro 25 4.86 Cleberson CSA 26 4.80

Luiz Otávio (28 anos) é um dos grandes destaques da Chapecoense campeã e já vem despertando interesse de alguns clubes, mas tem contrato mais longo com o clube catarinense.

Messias (26) é uma das grandes revelações do América-MG nos últimos tempos e também tem vínculo maior com o clube, mas também deve ser um dos mais procurados do mercado. O empresário do jogador já admitiu “contato de todos os lados” por ele.

Terceiro colocado, Anderson (25) ficou fora da seleção, mas é outro que pode ser ótima opção. Afinal, tem contrato apenas até maio com o América.

LATERAL-ESQUERDO

5 melhores laterais-esquerdo ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Rafinha CSA 25 6.00 Marlon Sampaio Corrêa 21 5.93 Romário Cuiabá 27 5.53 Sávio América-MG 23 5.48 Igor Cariús CRB 25 5.45

O dono da posição é experiente: Rafinha tem 33 anos, mas foi um dos maiores destaques do CSA. Ele está no clube desde 2015.

Marlon (26) é mais jovem e brigou de perto pelo posto, mesmo também não conseguindo o acesso com o Sampaio Corrêa. Ele foi revelado pelo Bonsucesso e teve passagens por vários times cariocas antes de se destacar no Maranhão.

A terceira posição ficou com Romário (28), do Cuiabá. Este já é mais conhecido do grande público. Com uma boa passagem pelo Ceará em 2017, ele chegou a ser contratado pelo Santos, mas pouco jogou. O contrato com o time da Vila termina agora, e ele está livre para assinar com um novo clube.

VOLANTES

5 melhores meias ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Rafael Gava Cuiabá 21 6.42 Gustavo Bochecha Juventude 34 5.47 Marcelo Operário 28 5.41 Alê América-MG 33 5.22 Guilherme Castilho Confiança 23 5.13

Revelado pelo Internacional, Rafael Gava (27) acabou com a melhor média entre os volantes defendendo o Cuiabá. Ele tem contrato com o Paços Ferreira, de Portugal, mas está emprestado no time do Centro-Oeste.

Quem também entra na seleção é Gustavo Bochecha (24). Revelado pelo Botafogo, ele foi um dos destaques do acesso do Juventude, com quatro assistências e cinco gols marcados. Ele tem contrato com o time gaúcho por mais tempo.

Quem quase entrou na seleção foi Marcelo (32) do Operário. Mais experiente, ele liderou a Série B com 7 assistências, mas nunca teve uma oportunidade entre os gigantes brasileiros.

Destaque também para o jovem Guilherme Castilho (21), que brilhou pelo Confiança, foi o quinto melhor volante e deve ter mais espaço no retorno ao Atlético-MG.

MEIAS

5 melhores meias ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Marcinho Sampaio Corrêa 37 6.59 Elvis Cuiabá 29 6.54 Camilo Ponte Preta 30 6.30 João Paulo Ponte Preta 19 6.14 Jean Carlos Náutico 35 5.82

O melhor meia da Série B é um dos que está livre para assinar por um novo time. Marcinho (25), marcou oito gols e deus cinco assistências, mas ficou sem contrato com o Sampaio Corrêa e pode ter uma nova casa em 2021.

O segundo meia da seleção é mais veterano e conhecido. Élvis (30) tem passagem pelo Botafogo e chegou até a defender o Benfica. Ele também teve 6 assistências e foi o segundo na lista de garçons da Série B, mas tem contrato por mais tempo com o Cuiabá.

O terceiro lugar ficou para outro veterano: Camilo (34) terminou bem a Série B pela Ponte Preta e ganhou posições. O meia sempre brilha no Campeonato Paulista e tem passagens por grandes como Cruzeiro, Botafogo e Internacional.

ATACANTES

5 melhores atacantes ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Caio Dantas Sampaio Corrêa 33 6.67 Paulinho Moccelin Chapecoense 29 6.52 Ademir América-MG 28 6.42 Paulo Sérgio CSA 26 5.76 Bruno Rodrigues Ponte Preta 29 5.56

Primeiro da lista – e artilheiro e melhor do campeonato -, Caio Dantas (27) já está fora de cogitação de qualquer clube porque deixou o Sampaio Corrêa rumo à China.

Paulinho Moccelin (26) entrou na seleção como o segundo atacante, mas vai ser desfalque por um tempo após sofrer uma fratura feia no tornozelo no fim de janeiro defendendo a Chapecoense.

Ademir (25) ficou em terceiro, mas já é uma das grandes sensações do mercado. Artilheiro do América na campanha e também destaque na Copa do Brasil, ele já vem sendo sondado por grandes times, apesar de ter contrato até o fim do ano.

O quarto da lista é cria do Flamengo. Paulo Sérgio (31) anotou 10 gols pela Série B e também tem contrato no fim com o CSA.

Em quinto, uma das grandes revelações da lista: Bruno Rodrigues tem apenas 23 anos e foi o destaque da Ponte Preta, com 7 gols e 7 assistências (empatado com Marcelo como maior garçom da Série B). Ele também deve ser muito disputado no mercado, já que fica sem contrato com o time campineiro.