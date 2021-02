Veja o que apontam os estudos

Os malefícios de comer fritura podem ser silenciosos em um primeiro momento, porém, com o passar do tempo as desvantagens deste tipo de alimento são bastante evidentes.

Por isso profissionais da saúde aconselham alimentos grelhados, cozidos ou assados, evitando o consumo de óleos quentes no preparo.

E embora os malefícios sejam claros, muita gente ainda mantém o consumo recorrente de frituras no cardápio. Porém, estudos podem fazer com que você mude de ideia a partir de hoje.

Estudos apontam grandes malefícios de comer fritura

Estudos recentes apontam que um dos malefícios de comer fritura é o aumento do risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC), além de desencadear problemas graves na saúde do coração.

A conclusão trazida pelo estudo é de que pessoas que consomem frituras de modo recorrente têm um risco 37% maior de sofrer com insuficiência cardíaca.

Porém, os dados analisados não param por aqui. A pesquisa também aponta que o grupo que consome fritura em demasia também tem um risco 28% maior de sofrer incidentes cardiovasculares.

Cada porção de 114 gramas de frituras a mais na dieta é responsável por aumentar o risco de AVC em 3%. Ou seja, a cada nova semana que esta quantidade é consumida, os riscos de sofrer um Acidente Vascular Cerebral aumentam expressivamente.

O mesmo cálculo foi feito com relação aos riscos de insuficiência cardíaca: os mesmos 114 gramas de frituras na semana aumentam em 12% as chances de o problema se desenvolver.

Gordura trans pode ser a verdadeira vilã da história

Além de haver um aumento expressivo nas calorias dos alimentos, os malefícios de comer frituras também estão relacionados com as gorduras trans presentes nos preparos.

Isso acontece a partir do momento em que a maior parte das frituras industrializadas usam a gordura trans por ser mais barata e possuir maior durabilidade. Também é esta gordura que promove uma textura e consistência mais palatável para os alimentos.

Entretanto, as gorduras trans são responsáveis por aumentar os índices de colesterol ruim, além de diminuirem os níveis de colesterol bom no sangue.

O colesterol alto pode causar a obstrução das artérias, a partir do momento em que a gordura passa a se acumular nas paredes dos vasos e com o passar do tempo acabam oxidando. Este efeito, no médio e longo prazo, pode desencadear um AVC ou infarto.

Prefira alimentos preparados com gorduras boas: monoinsaturadas e poli-insaturadas

Como alternativa aos malefícios de comer frituras, tente incluir alimentos preparados com gorduras boas. Embora ainda seja uma fritura, a presença de gordura trans na alimentação diminui, também impactando na diminuição dos riscos de doenças.

Porém, é importante frisar que a fritura deve sempre ser a última alternativa na alimentação. O adequado, como citamos anteriormente, é que os preparos aconteçam a partir do cozimento, ou então a partir do uso de grelhas e assadeiras.

Assim você estará protegendo a saúde do seu coração e possibilitará uma melhor qualidade de vida. Cuide do seu corpo com uma alimentação saudável e lembre-se sempre da importância de praticar exercícios regularmente.