Veja os discursos de líderes do Flamengo e Ceni no vestiário antes da vitória sobre o Sport

Na última quinta-feira, o Flamengo encerrou a recente sequência “off-Rio” (cinco jogos, ao todo) com aproveitamento de 80% ao vencer o Sport, na Ilha do Retiro, por 3 a 0 e em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto, líderes do elenco, como Diego Ribas, Diego Alves e Willian Arão, se pronunciaram com discursos anímicos incisivos no vestiário. Assista no vídeo acima.

Agora, restam cinco jogos para o Flamengo brigar pelo título. Atualmente, o time de Rogério Ceni está na vice-liderança, com 61 pontos – a quatro do Internacional, o líder. E o próximo desafio será o clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão.

Vestiário do Fla (pós-jogo) em Recife (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

E, por falar em Rogério Ceni, o técnico também chamou a palavra e reforçou a importância de se atuar em prol do coletivo:

– Quando chegar ali naqueles 90 (minutos de jogo), é o teu parceiro que pode fazer você campeão. Ajude o teu parceiro, levante o teu parceiro e seja firme com o cara do teu lado, que pode fazer a diferença – disse Ceni, que precedeu a uma imponente fala de Willian Arão, por fim. Assista a ambos a seguir: