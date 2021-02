Vencedor do Oscar, Christopher Plummer morre aos 91 anos nos EUA · .

Vencedor do Oscar e ícone do cinema norte-americano, Christopher Plummer morreu aos 91 anos na manhã desta sexta-feira (5). Segundo informações de seu representante, o ator foi a óbito em sua casa em Connecticut, nos Estados Unidos, onde vivia ao lado da mulher Elaine Taylor, com quem era casado desde 1968.

Lou Pitt, empresário de Plummer e amigo dele há 46 anos, escreveu um emocionado comunicado à imprensa confirmado a morte e exaltando a carreira do consagrado artista.

“Chris era um homem extraordinário que amava profundamente e respeitava sua profissão com grandes modos antiquados, humor autodepreciativo e música de palavras. Ele era um tesouro nacional que apreciava profundamente suas raízes canadenses. Por meio de sua arte e humanidade, ele tocou todos os nossos corações e sua vida lendária durará por todas as gerações vindouras. Ele estará para sempre conosco”, disse Pitt.

Criado em Montreal, no Canadá, Plummer ficou mundialmente conhecido por interpretar o capitão George Von Trapp em A Noviça Rebelda (1965), musical vencedor do Oscar de melhor filme e que se tornou um clássico do cinema, colecionando fãs de diferentes gerações.

Com mais de 68 anos de carreira, Plummer começou sua jornada na indústria do entretenimento no rádio antes de ter sua primeira oportunidade na TV, em 1953. Ainda jovem, ele atuou como convidado em diversas séries de TV até estrear nos cinemas com o longa Quando o Espetáculo Chama (1958), do icônico diretor Sidney Lumet (1924-2011).

Colecionador de prêmios, o astro sagrou-se vencedor em todas as principais premiações da indústria. Com três indicações ao Oscar em sua carreira, Plummer levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por Toda Forma de Amor (2012). Ele também conquistou um Globo de Ouro, dois Emmys e um Tony, considerado o Oscar do teatro.

Entre clássicos e filmes menos conhecidos, seu currículo tem títulos como O Homem que Queria Ser Rei (1975), Os Doze Macacos (1995), O Informante (1999), Uma Mente Brilhante (2001), Syriana: A Indústria do Petróleo (2005), O Plano Perfeito (2006) e Entre Facas e Segredos (2019).

Por A Última Estação (2009) e Todo o Dinheiro do Mundo (2017), Plummer recebeu suas outras duas indicações ao Oscar. Seu último papel nos cinemas foi em Verdade e Honra (2019).