Vencemos o campeonato no ano passado e espero um pouco de respeito, diz Zidane

O técnico Zinédine Zidane se mostrou irritado com a pressão que ele e o Real Madrid vêm recebendo nas últimas semanas. O treinador afirmou que a equipe não desistirá e vai seguir lutando nas competições que disputar.

“Não sei o que irá acontecer. Têm sido dito muitas coisas sobre mudar de treinador. Se as pessoas querem que eu desista, não vai acontecer; e os jogadores também não vão desistir”, disse em sua primeira entrevista coletiva após se recuperar da covid-19.

“Não gosto que me perguntem sobre o meu futuro cada vez que jogamos mal. Não mereço esse tratamento por parte da imprensa. Tenho a sorte de trabalhar com estre grupo. Vencemos o campeonato no ano passado e espero um pouco de respeito. Se não conseguirmos vencer vou ser o primeiro a assumir a minha responsabilidade”, disse o técnico.

A pressão no Real Madrid se dá pelas atuações e resultados recentes. A equipe vem de uma derrota em casa para o Levante e recentemente foi eliminada pelo Alcoyano, da terceira divisão, na Copa do Rei.

O próximo jogo do Real será contra o Huesca, neste sábado, 12h15 (de Brasília).