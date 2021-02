Vestibular: 5 dicas para mandar bem na 2ª fase da Unicamp

A 2ª fase do Vestibular 2021 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está se aproximando. Prevista para ocorrer na próxima semana, a 2ª fase conta com um prova discursiva, além de uma prova de redação. Desse modo, os candidatos aprovados na primeira etapa devem redobrar a atenção para obter um bom resultado na última fase, que costuma ter maior nível de exigência.

Por isso, apresentamos abaixo cinco dicas de como mandar bem na provas da 2ª fase e garantir uma vaga na Unicamp, que tem um dos processos seletivos mais concorridos do país. Veja abaixo!

1. Revise, mas não exagere

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente a necessidade de revisar sem cometer exageros. A prova já está muito perto, portanto, não há tempo para estudar novos assuntos. Além disso, não adianta virar noites estudando e prejudicar a sua saúde na véspera da prova. O ideal nesse momento é revisar os assuntos priorizando os temas mais ‘difíceis’, mas sem deixar de ter um momento de descanso e lazer.

2. Busque conhecer o tipo de prova

Muitos estudantes pecam em fazer uma prova sem nunca ter entrado em contato com uma prova semelhante. É fundamental conhecer o tipo de prova para ficar mais à vontade no dia da aplicação do exame. A 2ª fase da Unicamp exige respostas discursivas, de modo que é diferente da avaliação da 1ª fase. Desse modo, uma boa ideia é conferir os cadernos das provas dos vestibulares de anos anteriores. Treinar as respostas ajudará você a ter melhor desempenho.

3. Tenha cuidado com a escrita

Como se trata de uma prova discursiva, o candidato precisa ter muito cuidado com a escrita. Além de seguir as regras da escrita formal e as regras gramaticais do português, é preciso construir bons textos nas respostas. Desse modo, busque elaborar respostas em que seja possível observar início (introdução), meio (desenvolvimento) e fim (conclusão).

4. Se prepare para a redação

A prova de redação é sempre importante em qualquer seleção, pois costuma ter um peso relevante e, muitas vezes, até maior que outras provas. Na 2ª fase da Unicamp, a redação representa 20% da nota total. Então, vá preparado, estude diversos temas da atualidade e treine os gêneros textuais. Para garantir que construirá um bom texto, o candidato pode fazer um rascunho rápido, esquematizando em tópico e ordem tudo o que precisa ser dito sobre o tema. Isso agilizará o tempo de escrita da redação.

5. Tenha atenção à interpretação dos enunciados

Por fim, tenha cuidado com os enunciados. É comum que um enunciado tenha dois temas centrais, então leia atentamente buscando as palavras-chave para garantir uma resposta completa. É importante entender o ponto central do enunciado para não desviar a resposta para um assunto tangente. Por isso, dar respostas mais diretas e objetivas é o mais indicado, obviamente que sem deixar de desenvolver, justificar ou explicar a resposta.

