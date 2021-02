Vice-campeão da Libertadores, Santos não terá Marinho e Soteldo contra o Grêmio

Nesta quarta-feira, o Santos não poderá contar com dois de seus principais atletas para o confronto contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre.

Na final da Libertadores deste sábado, Marinho sofreu uma entorse no joelho esquerdo, e após exames, foi constatado um edema no ligamento colateral medial. Como o joelho já desinchou desde sábado, o atacante deve voltar ainda nesta edição do Brasileiro, mas Santos ainda não estipula prazo para retorno.

Outro jogador que irá desfalcar o Peixe é Soteldo. O venezuelano apresentou dores no adutor da coxa direita e passará por exames.

Além disso, o Santos também não poderá contar com Lucas Veríssimo e Pituca que já deixaram o clube. Desta forma, a provável escalação contra o Grêmio será: João Paulo, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Madson (Jean Mota); Lucas Braga, Arthur Gomes e Kaio Jorge