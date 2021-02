Vice-presidente do Benfica detalha recuperação de Jorge Jesus, com covid-19

Jorge Jesus, técnico do Benfica, está afastado de suas atividades no comando da equipe. O treinador foi diagnosticado com covid-19 no final de janeiro e está em isolamento se recuperando da doença.

O vice-presidente do clube, Rui Costa, falou nesta terça sobre o estado do ex-comandante do Flamengo. O dirigente afirmou que ele está melhor e que sua recuperação é boa, mas ainda não é possível prever quando JJ poderá retornar ao time.

“O Mister Jorge Jesus está melhor e se recuperando bem, mas não conseguimos dizer ainda quando ele estará presente, quando é que pode voltar a treinar. Esperemos que o mais breve possível, mas neste momento a maior preocupação é com sua saúde, e não pelo dia em que ele voltará a treinar a equipe”, disse em entrevista ao canal oficial do Benfica.

“É a nossa principal preocupação. Temos que deixar que ele se recupere bem porque, de fato, isso não é brincadeira. Quando se coloca a saúde no meio, todo o resto fica em segundo plano”, completou Rui Costa.

O Benfica passou por um surto de covid-19 há algumas semanas. Também no fim de janeiro, o clube identificou 17 casos do coronavírus entre jogadores, funcionários e membros da comissão técnica.