VÍDEO: Há dez anos, Ronaldo fazia seu último jogo como profissional

Confira um pouco da incrível trajetória de Ronaldo no Corinthians. O camisa 9 chegou ao clube em 2009 e mudou a história do clube com títulos e também ajudando fora das quatro linhas. O Fenômeno contribuiu na construção do centro de treinamento e do estádio do Timão.

A última partida de Ronaldo como profissional completa 10 anos nesta terça-feira. O centroavante se despediu dos gramados com a traumática derrota por 2 a 0 para o Tolima, que eliminou o Corinthians da Libertadores de 2011.