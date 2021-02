Viih Tube diz que amizade com Juliette não faz sentido: ‘Estou com o coração partido’ | casa BBB

Viih, ainda, fala que abriu seu coração para Juliette, “Eu gosto de você, só que fiquei com medo de me decepcionar e de ficar com coração partido”. A advogada afirma que está sendo verdadeira e que é simples de acreditar nisso.

O papo segue e a youtuber desabafa: “Eu estou com o coração partido, eu estou decepcionada, eu estou triste da forma como você está reagindo às coisa e não está conseguindo ouvir as pessoas. Você diz que ninguém está te ouvindo, mas você não me ouviu em nenhum momento. Perdi as contas de quantas vezes a gente já conversou sobre você. Você já percebeu que a gente nunca conversou sobre mim?”, aponta Viih e finaliza: “Essa amizade não faz sentido, a gente só fala sobre você”.