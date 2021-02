Villas-Boas? Tiago Nunes? Veja como está a procura do São Paulo por um novo treinador

O São Paulo está a procura de um novo treinador após a demissão de Fernando Diniz. Desde a última segunda-feira, surgiram alguns nomes favoritos para assumir o São Paulo. O LANCE! apurou que há preferência da diretoria por um técnico estrangeiro. A cúpula são-paulina pretende conversar com os treinadores para saber seu estilo de jogo, o que pensa para o clube, entre outros assuntos.

Torcedores do São Paulo querem André Villas-Boas: Listamos 25 técnicos promissores sem clube



O favorito, pelo menos da torcida são-paulina é de André Villas-Boas. O português, inclusive, se demitiu do Olympique de Marselha (FRA) na última terça-feira, o que animou grande parte dos torcedores. No entanto, a questão financeira deve ser o principal entrave para a chegada do luso.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

O próprio presidente do Tricolor, Julio Casares, admitiu a crise financeira que o São Paulo se encontra, o que será levado em consideração na busca por um novo técnico.

– Tudo é orçamento. Podemos ter técnico que ganhe A, B ou C, desde que dentro do orçamento. Se compõe o número final do orçamento é a nossa responsabilidade. Temos limitações, mas que não impedem avanço de um bom técnico. Precisa de inteligência pra atender o investimento do futebol. Temos visão de que São Paulo precisa representar o que sempre representou, DNA de conquistas, e essa é a missão do futuro técnico – afirmou, em coletiva.

Conforme apurado pelo LANCE!, Villas-Boas é o principal foco da diretoria são-paulina. Conforme relatado pelo ‘GE’, a questão financeira é o principal entrave para a realização do negócio.

Outros estrangeiros, como o espanhol Miguel Ángel Ramírez e o argentino Sebatián Becaccecce também estão em pauta. Ramírez tem um acordo verbal com o Internacional, portanto a sua chegada é mais difícil.

E o Tiago Nunes?

O ex-técnico do Corinthians foi um dos nomes que surgiu como prováveis logo depois da demissão de Fernando Diniz. Isso porque o treinador trabalhou recentemente com o diretor Rui Costa no Athletico, onde conquistaram a Copa Sul-Americana de 2018.

No entanto, em conversas com pessoas próximas ao treinador, não há sinalização de um contato por parte da diretoria do São Paulo. Um treinador brasileiro não está descartado, mas pelo menos no momento, não é o foco na busca do São Paulo.

Pelo menos até o final do Brasileirão, o técnico será Marcos Vizolli, auxiliar fixo da comissão técnica. Ele comandou o primeiro treino no CT da Barra Funda na última terça-feira.