Vinte anos depois, por onde andam sete atores de Porto dos Milagres? · .

A volta da novela Porto dos Milagres à mídia, com sua estreia no catálogo do Globoplay, fará telespectadores relembrarem vários atores que aparecem nas cenas, mas não dão as caras nos folhetins da Globo há tempos. Exatamente 20 anos depois de sua estreia, alguns continuam atuando no Brasil, enquanto outros estão bem longe daqui.

É o caso da atriz Daniela Faria. Ela viveu a personagem Haydée Caolha em Porto dos Milagres, que acabou sendo sua última novela na Globo. Atualmente, Daniela vive em Portugal, onde é casada com um cantor e tem um filho.

Já Leonardo Brício, intérprete de Alexandre na novela de Aguinaldo Silva, continua atuando, mesmo longe das novelas desde 2008. Ele aparecerá em breve na Globo na trama da série Arcanjo Renegado.

Confira por onde andam sete atores de Porto dos Milagres que andam sumidos das novelas:

Luiza Tomé como Rosa Palmeirão e atualmente

Luiza Tomé

Ela fez sucesso em Porto dos Milagres na pele da cafetina Rosa Palmeirão. Permaneceu na Globo até 2004, e em 2006 foi para a Record, onde esteve no elenco de sete novelas, como Dona Xepa (2013) e Apocalipse (2017).

Luiza voltou para a Globo em 2018, para reviver a personagem Scarlet, de A Indomada (1996), na novela O Sétimo Guardião. Em 2019, ela fez sua participação mais recente na emissora, como competidora da Dança dos Famosos.

Leonardo Brício foi galã da Globo há 20 anos

Leonardo Brício

O ator de 57 anos teve longa carreira em novelas da Globo: além de interpretar o Alexandre de Porto dos Milagres, também esteve em Renascer (1993), O Rei do Gado (1996) e Da Cor do Pecado (2004), por exemplo. Leonardo Brício ainda atuou na Record entre 2006 e 2012. Nos últimos anos, ele tem se dedicado ao teatro e a séries –fez O Mecanismo (2018), da Netflix, e Arcanjo Renegado, do Globoplay.

Fúlvio Stefanini em 2001 e em vídeo de 2020

Fúlvio Stefanini

Oswaldo de Porto dos Milagres, Fúlvio Stefanini está atualmente com 81 anos, e na última década diminuiu a frequência de seus trabalhos na TV. A última novela de que ele participou foi Amor à Vida (2013), e desde então o ator apareceu em duas séries: Questão de Família (2014-2017), do GNT, e Pacto de Sangue (2018), do Space, seu papel mais recente na TV.

Daniela Faria deixou o Brasil para viver em Portugal

Daniela Faria

Daniela Faria teve repercussão com a personagem Haydée Caolha em Porto dos Milagres, que foi sua última novela na Globo. Ela ainda atuou em Vidas Opostas (2007), da Record, antes de se mudar para Portugal. Lá, participou do Big Brother Famosos, onde se envolveu com o cantor Ricky, com quem é casada até hoje e tem um filho de 15 anos.

Em Portugal, ela também atuou em novelas locais. No ano passado, declarou, em entrevista à colunista Heloisa Tolipan, que tem vontade de criar uma companhia de teatro cristã.

Bárbara Borges em Porto dos Milagres e atualmente

Bárbara Borges

Após trabalhar como paquita no Xuxa Park (1994-2001) e no Planeta Xuxa (1997-2002), Barbara Borges estreou como atriz em Porto dos Milagres, como a personagem Luísa. Ela trabalhou em novelas e séries da Globo até 2008, e no ano seguinte foi contratada pela Record. Seu trabalho mais recente na emissora foi a novela Jesus (2018). Bárbara também tem uma loja online em que vende óleos essenciais.

Piva fez par com Monica Carvalho em Porto dos Milagres

Guilherme Piva

Na Globo desde 1995, Guilherme Piva interpretou o Alfeu de Porto dos Milagres e seguiu fazendo papéis coadjuvantes em novelas e séries da emissora, como Chocolate com Pimenta (2003), Paraíso Tropical (2007) e Malhação Sonhos (2014), que está em reprise atualmente.

A novela mais recente de Piva foi Novo Mundo (2017), e ele já está gravando seu próximo trabalho: repetirá o papel de Licurgo na próxima trama inédita das 18h, Nos Tempos do Imperador.

Miguel Thiré estava no começo da carreira na novela

Miguel Thiré

Filho de Cecil Thiré (1943-2020) e neto de Tônia Carrero (1922-2018), Miguel estava começando sua carreira em 2001, quando viveu o Alfredo de Porto dos Milagres. Ele atuou em novelas da Globo e da Record, e seu último trabalho num folhetim foi Em Família (2014). Atualmente, o ator vive em Lisboa, Portugal, onde tem feito peças de teatro online durante a pandemia.