Vitória no clássico contra o Vasco faz Flamengo dar salto em chances de título; veja probabilidades

O Flamengo venceu o Vasco no clássico na última quinta (4) e, com o empate do Internacional por 0 a 0 com o Athletico-PR, viu a diferença do Colorado na liderança cair de quatro para dois pontos.

O Rubro-Negro também viu sua chances matemáticas de título crescerem na porcentagem. O clube carioca entrou na rodada com 25% de chances de título. Mas, com a vitória no clássico, deu um salto para 41%.

É o que mostra neste domingo (24) o “FiveThirtyEight”, site parceiro da ESPN especializado em calcular as probabilidades de título e rebaixamento utilizando uma série de combinações (confrontos, fase das equipes, mando de jogo etc.).

Já os comandados por Abel Braga, que entraram na 34ª rodada com 65% de chances de título, depos do empate fora de casa com o Furacão, viram a probabilidade cair para 56%.

Bruno Henrique comemorando gol marcado pelo Flamengo no clássico contra o Vasco pelo Brasileirão Paulo Sergio/Agência F8/Gazeta Press

Correndo por fora já da briga pelo título, na sequência, vem Atlético-MG e São Paulo, com 2% e 1% de chance de levantar a taça, respectivamente.

Rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, a situação segue complicada para o Botafogo, lanterna, com 24 pontos. O Glorioso tem mais de 99% de chance de queda.



Depois vem Coritiba, também com mais de 99% de chance de queda, e Goiás (88%). O Coxa entrou em campo e perdeu para o Fortaleza, por 3 a 1, enquanto o Esmeraldino venceu o Atlético-MG.

O Sport, que entra em campo nesta sexta (5), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, encabeça a lista dos mais ameaçados do rebaixamento, com 52% de chance de ir à Série B.