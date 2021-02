Volpi nega rumores e diz que fica no São Paulo: ‘Uma grande mentira!’

O goleiro do São Paulo, Tiago Volpi, veio a público, por meio de sua conta no Instagram, esclarecer que não possui qualquer desejo de deixar o clube e reafirmar seu compromisso com a equipe e a torcida.

Nos últimos dias, rumores sobre uma possível saída de Volpi da equipe do São Paulo agitaram a internet. Segundo os boatos, o goleiro teria manifestado o desejo de deixar o clube e, por isso, não compareceu no gramado nos treinos desta quinta-feira (4) e sexta-feira (5).

Em seu esclarecimento, o atleta fez questão de explicar o motivo da ausência.

– Infelizmente não pude treinar nos últimos dois dias por conta de um problema nas costas e em breve estarei liberado.

Na sequência, o goleiro reafirmou seu compromisso com o Tricolor.

– Decidi voltar ao Brasil para defender o São Paulo por conta de sua rica história e pela honra que é poder vestir essa camisa. Tenho contrato até dezembro de 2023 e pretendo cumpri-lo com muita dedicação e esforço.

Tiago Volpi é peça fundamental do elenco do São Paulo, tendo disputado todas as partidas do Tricolor na temporada. No momento, o clube tenta se recuperar na tabela do Brasileirão, após sequência sem vitórias.

Confira, na íntegra, a declaração de Tiago Volpi em seu Instagram: