Volta do Palmeiras teve papo com Marcos no avião e autógrafos em bandeira de Abel

O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira imagens dos bastidores do retorno da delegação para São Paulo. A viagem foi marcada pelo clima de festa e celebração.

Quando já estavam dentro do avião, alguns jogadores se reuniram para fazer uma live com o ex-goleiro Marcos. Durante o bate-papo, o ídolo do Alviverde exaltou o feito da equipe: “Vocês tem noção? 20 anos que a gente não ganha essa p….”.

Ao longo do trajeto, o grupo também enalteceu Abel Ferreira. O treinador, por sua vez, pediu para que os jogadores assinassem sua bandeira de Portugal, guardando uma recordação da conquista histórica.

021 ✈️ 011 Vai mais um trecho dos bastidores do título aí? Bora ver como foi a volta para casa do campeão da #Libertadores! 🤪💚 ➤ https://t.co/rCQ9ywLZa1#AméricaVerde #AlmaECoração pic.twitter.com/oBmvTl1LCq — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 1, 2021

Após chegar em São Paulo, o Verdão foi recebido por torcedores na entrada da Academia de Futebol. Felipe Melo chegou a se aproximar da multidão para exibir a taça.

Agora, o Palmeiras tenta deixar a temporada ainda mais vitoriosa disputando o Mundial de Clubes. A estreia na competição ocorre no próximo domingo, contra o vencedor do duelo entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul.