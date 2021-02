Votação do primeiro Paredão do BBB21 é encerrada | casa BBB

Tiago Leifert anuncia que a votação do primeiro Paredão do BBB21 está encerrada. A berlinda desta terça-feira, 02/02, é disputada por Kerline, Rodolffo e Sarah. O Líder Nego Di indicou Kerline no último domingo, 31/1. Já Rodolffo foi indicado pelo grupo dos seis imunes (Fiuk, Projota, Viih Tube, Arthur, Lumena e Juliette). E Sarah sobrou na dinâmica do Big Fone e acabou emparedada. Arcrebiano foi o mais votado pela casa, com oito votos, mas ele se salvou na Prova Bate e Volta. Em breve, Leifert vai revelar o resultado da votação.