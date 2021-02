‘Vou trabalhar para estar nesse Mundial no próximo ano’

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira (05) como jogador do Atlético-MG, Hulk mostrou que segue driblando bem, dentro e fora dos campos.

Em conversa virtual com jornalistas durante sua apresentação, o atacante de 34 ano se esquivou ao ser questionado sobre as chances de título do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa.

Torcedor declarado do clube paulista, o jogador preferiu destacar a força histórica do futebol brasileiro, principalmente em caso de um eventual confronto do Alviverde contra o Bayern de Munique, que também disputa a competição.

“O futebol brasileiro é um grande futebol. Tem tudo para ganhar. É fácil? Não É. Saiu outro dia uma pesquisa na Fifa que o Brasil é o maior importador de craques, e em segundo lugar vem a Argentina, com metade. Ou seja, o Brasil todo ano lance milhares de jogadores craques para a Europa. É um futebol que precisa ser respeitado pela história que tem, pelo que constrói ano após ano”.

play 0:56 Atacante elogiou força do futebol brasileiro em sua apresentação no Galo

“Mas prefiro nesse momento falar do Galo. Claro que desejo boa sorte ao Palmeiras, é o brasileiro, é bom quando um brasileiro ganha. Agrega muito. Eu vou buscar e trabalhar para estar nesse Mundial no próximo ano”, disse o jogador.

Após eliminar o Hulsan Hyundai (COR) na última quinta-feira, o Tigres (MEX) estará frente a frente com o Palmeiras nas semifinais do Mundial de Clubes, que acontecerá no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília).

Mesmo apresentado agora, o atacante só poderá defender o Atlético-MG a partir de março, quando abrirá a janela de transferências no Brasil. O próximo período em que os clubes poderão inscrever jogadores acontecerá entre os dias 1º e 23 do mês que se aproxima.

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, o atacante foi revelado em 2004 no Vitória, e teve passagem pelo futebol do Japão antes de chegar à Europa em 2008, no Porto, onde teve o momento de maior destaque no Velho Continente, onde conquistou em 2011 o título da Uefa Europa League.

Além da equipe portuguesa, o atacante atuou também pelo Zenit, da Rússia, antes de chegar em 2016 ao Shanghai SIPG, da China.

Pela seleção brasileira o jogador conquistou a Copa das Confederações de 2013, além de faturar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Hulk foi um dos convidados pelo técnico Felipão para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.