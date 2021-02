WandaVision: criadora temia que a série desagradasse os fãs da Marvel

A criadora da série WandaVision, Jac Schaeffer, temia que os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel, o MCU, não aceitassem o projeto do Disney+, centralizado na Feiticeira Escarlate.

A escritora, em entrevista ao Digital Spy, expressou sua preocupação acerca do formato tomado pela série. Segundo Schaeffer, os fãs da Marvel, acostumados com o estilo agitado da franquia de blockbusters, poderiam rejeitar a linguagem escolhida para o primeiro seriado da Marvel Studios.

(Disney+/Reprodução)Fonte: Disney+

A showrunner afirma sempre ter acreditado no conceito criado para a história de WandaVision. Entretanto, ela confessa ter sido um desafio apresentar sua visão ao público, visto que as reações eram incertas.

Apesar disso, a permanência da audiência da série após a exibição dos quatro primeiros episódios agradou Schaeffer. A escritora revela que se sente aliviada e muito feliz com a repercussão do projeto.

WandaVision: série da Marvel no Disney+ adota formato diferente e trama misteriosa

WandaVision é o projeto que dá o pontapé para a 4ª fase da MCU. Portanto, a série tinha uma grande responsabilidade com o público da Marvel.

Exibida pelo serviço de streaming da Disney, e produzida pela Marvel Studios, o seriado se passa em uma misteriosa cidade suburbana chamada Westview.

Os primeiros episódios tomam o formato de antigas sitcoms da televisão americana. Começando com os anos 50, cada episódio avança uma década em seu visual estilístico.

O 4º episódio, no entanto, lançado na última sexta-feira (29), tomou um padrão mais reconhecível entre os fãs da Marvel. Intitulado “We Interrupt This Program” (“Interrompemos a Programação”, em uma tradução livre), o episódio acompanhou as investigações que a S.W.O.R.D conduzia sobre Westview.

O restante da temporada voltará ao modelo de sitcom que apresentava, continuando a progressão das décadas até os anos 2000.

WandaVision é exibida todas as sextas-feiras no Disney+. Não perca os próximos episódios da série da Marvel!