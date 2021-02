WandaVision faz fãs surtarem com união de Universo Marvel e X-Men; entenda · .

O quinto episódio de WandaVision entrou no catálogo do Disney+ nesta sexta-feira (5) e deixou uma legião de fãs surtados. Ao mostrar os desdobramentos do quarto capítulo, a série continua a pavimentar o futuro do Universo Marvel e o uniu pela primeira vez com as histórias apresentadas nos filmes dos X-Men.

[Cuidado: spoilers de WandaVision abaixo]

Depois de expulsar Monica Rambeau (Teyonah Parris) de sua realidade alternativa, Wanda (Elizabeth Olsen) continua a tentar manter o seu novo mundo intacto. O grande problema é que Visão (Paul Bettany) percebeu que nada do que está acontecendo é normal e começou a suspeitar de sua amada.

Do lado de fora do domo que cobre a pequena cidade de Westville, os agentes da E.S.P.A.D.A continuam tentando decifrar como a Feiticeira Escarlate está conseguindo manipular a mente de tantas pessoas.

Depois de impedir mais uma vez que a organização secreta invada seu território, Wanda não consegue evitar que Visão descubra que o mundo que está vivendo é de mentira. O sintozoide recebe uma mensagem secreta em seu trabalho enviada pela E.S.P.A.D.A, o que o faz entender que um de seus colegas de trabalho (e todas as outras pessoas) estão sendo controladas mentalmente por sua mulher.

Ao confrontá-la, Visão revela não se lembrar de nada de sua vida antes de Westville e ordena que a ex-Vingadora deixe de brincar com a mente das pessoas. Inconformada com a reação do amado, ela explica que não é culpada por tais atitudes sozinha. Depois, no entanto, um acontecimento surpreende ambos os heróis.

Sem nada planejado, uma visita chega na casa e revela ser ninguém menos que Pietro, o irmão de Wanda. Acontece que a versão apresentada na série é a vivida por Evan Peters, o ator que interpretou o herói em três filmes dos X-Men –no Universo Marvel, o responsável por viver o gêmeo da Feiceira foi Aaron Taylor-Johnson, morto em Vingadores: Era de Ultron (2015).

A presença de Peters não só une pela primeira vez os universos dos Vingadores e dos X-Men como abre muitas possibilidades para o futuro. A já anunciada apresentação do Multiverso no MCU pode significar a entrada dos mutantes nas próximas aventuras, sejam elas as encarnações mostradas nos filmes da Fox ou com um elenco completamente novo.

O retorno da versão de Mercúrio vivida por Peters não significa que a de Johnson virou carta fora do baralho. A reação de Darcy Lewis (Kat Dennings) ao falar “Ela reescalou Pietro?” quando viu a chegada do personagem sugere que a troca dos atores pode ser apenas uma provocação para um acontecimento maior –e que só deverá ser explicado nos episódios finais.

Divulgação/Disney+

Kathryn Hahn como a misteriosa Agnes

Explicando o presente para moldar o futuro

A introdução do “novo” Mercúrio não foi o único acontecimento relevante do quinto episódio. A série também mostrou que Agnes (Kathryn Hahn) sabe dos poderes de Wanda e não está nem um pouco surpresa.

Considerando que a personagem foi a única que ficou sem apresentações dos agentes da E.S.P.A.D.A, é bem possível que ela saiba muito mais do que demonstra.

Do lado de fora do domo, os exames realizados em Monica após ser expulsa por Wanda deram resultados inconclusivos. A origem da personagem nos quadrinhos, porém, pode dar uma explicação para isso.

Nas HQs, Monica Rambeau se torna a heroína Spectrum ao ganhar poderes após uma explosão de energia. Como no MCU a força de Wanda veio da Joia da Alma, e Monica foi atingida por ela ao passar (mais de uma vez) pela barreira do domo, a série parece ter começado a pavimentar o surgimento de uma nova Vingadora.

Outro ponto importante revelado foi a capacidade de Billy e Tommy de envelhecerem por vontade própria. Os filhos de Wanda e Visão iniciam o episódio bebês e terminam com 10 anos de idade em um intervalo minúsculo.

Com a aceleração de seu crescimento, é possível que WandaVision também apresente Wiccano e Célere, codinomes usados por Billy e Tommy ao se tornarem parte dos Vingadores nos quadrinhos. Como ainda faltam quatro episódios para o final da série, há tempo de sobra para novas revelações serem exibidas.

Os cinco capítulos lançados de WandaVision já estão disponíveis no Disney+. Um novo episódio é integrado ao catálogo semanalmente, sempre às sextas.