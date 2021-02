Wikipédia lança código de conduta para voluntários e editores

No ano em que o serviço completa 20 anos, a Wikimedia Fountation apresentou oficialmente na terça-feira (2) um novo código universal de conduta para o projeto da enciclopédia livre Wikipédia.

Com o novo projeto, foram determinados novos padrões sobre como identificar e lidar com “comportamentos negativos” na plataforma. Entre os novos padrões, há a formalização de que é proibida a adição de informações falsas em verbetes, além de assediar outros editores dentro e fora do ambiente da plataforma. Também está proibida entre os editores e funcionários a utilização de estereótipos, discurso de ódio, ameaças de violência e abuso de poder.

Por outro lado, agora é um dever dos voluntários ajudar novos membros da organização, criar espaços de diversidade e assumir que as edições foram feitas de boa fé por outras pessoas. Ele foi criado com a ajuda de 1,5 mil voluntários de 19 projetos diferentes da fundação.

O Código Universal de Conduta da Wikipédia pode ser conferido em português do Brasil no site do próprio serviço.