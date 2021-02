Windjammers 2 terá modo arcade e atleta brasileiro

A francesa Dotemu, desenvolvedora de jogos como Streets of Rage 4, anunciou nesta sexta-feira (05) que Windjammers 2 terá um modo arcade e um atleta brasileiro. O game é do gênero de esportes e as regras são parecidas com as do hockey, exceto que as partidas são jogadas com um frisbee.

De acordo com a empresa, o novo modo colocará os jogadores para competir contra oponentes controlados pela inteligência artificial. Os desafios recompensarão os competidores com créditos que poderão ser utilizados para mantê-los nos campeonatos em caso de derrota. Veja, a seguir, o novo vídeo de gameplay do jogo.

A desenvolvedora também explicou que o personagem britânico Steve Miller retornará em Windjammers 2. Ele é considerado uma lenda dentro da história do título e inspirou personagens como Jao Raposa, que foi confirmado como um personagem jogável e usará roupas com cores em alusão ao país.

Jao Raposa será a homenagem do game ao Brasil

Outra novidade anunciada é o sistema “Rollback Netcode”. Segundo a Dotemu, a técnica deixará o gameplay online mais suave e funcional.

Windjammers 2 está com uma demo que pode ser baixada na Steam Game Festival até 9 de janeiro, próxima terça-feira. O título será lançado em 2021 para PC e Nintendo Switch.