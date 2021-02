Wolverhampton bate Arsenal em jogo com expulsão de David Luiz

O Arsenal do técnico Mikel Arteta voltou a perder no Campeonato Inglês após sete jogos de invencibilidade. A derrota veio para o Wolverhampton, por 2 a 1, fora de casa, em jogo válido pela 22ª rodada, nesta terça-feira.

O Arsenal abriu o placar aos 32 minutos em finalização de dentro da área do atacante Nicolas Pepe. Nos acréscimos da primeira etapa, no entanto, David Luiz cometeu pênalti em cima do também brasileiro Willian José e foi expulso. O volante português Rúben Neves converteu e empatou para os mandantes.

Arsenal perde fora de casa e fica distante do pelotão de cima

A virada do Wolverhampton veio aos quatro minutos do segundo tempo, com finalização de longa distância do outro volante João Moutinho.

Aos 27 minutos, o goleiro Leno também foi expulso após tocar a bola com a mão fora da área para evitar um lance de perigo. Com dois a menos, a derrota do Arsenal virou questão de tempo.

Com o revés, os Gunners estacionaram na 10ª colocação, com 31 pontos. Já o Wolverhampton está na 13ª colocação, com 26 pontos.

No outro jogo da tarde desta terça-feira, o Sheffield United venceu o West Bromwich em casa, por 2 a 1. Ambas as equipes brigam contra o rebaixamento.