Xavi rememora Mundial e diz por que 4 a 0 no Santos de Neymar foi ‘especial’

Com experiência de sobra quando o assunto é o Mundial de Clubes, o ex-jogador e atual técnico do Al-Sadd, do Catar, Xavi Hernández lembrou das suas campanhas na competição. Em entrevista ao site oficial da Fifa, o ex-Barcelona ainda relembrou a goleada por 4 a 0 sobre o Santos de Neymar, Ganso e companhia, em 2011, e revelou que esse jogo tem um significado especial.

Com três participações como jogador na competição – a última delas em 2011 -, Xavi levantou o troféu em duas oportunidades. Apenas em 2006, quando o Barça foi vice para o Internacional isso não aconteceu.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

E se tratando da decisão contra o clube brasileiro, que na época tinha uma geração grandes jovens jogadores, como o próprio Neymar, que logo em seguida se mudou para o Camp Nou, Xavi deixou claro que aquele foi um jogo especial. A começar pela forma como o Barça, na época regido por ninguém menos que Pep Guardiola, jogou.

“Em 2011, vencemos o Santos na final, vencendo por 4 a 0. Tenho boas recordações desse jogo, não só pelo gol que marquei e pelo resultado, mas pela forma como jogamos em equipe – foi uma exibição muito forte. O Santos tinha uma equipe muito boa com jogadores como Ganso e Neymar, mas tivemos uma geração fantástica de jogadores naquele time do Barcelona, comandado por Pep Guardiola. Foi especial jogar aquela final e uma grande recordação”, declarou o ex-jogador.

Além do título de 2011, dois anos antes, em 2009, o Barça levou a melhor sobre o Estudiantes, da Argentina. E depois de se aposentar dos gramados, o meio-campista espanhol ainda teve a chance de comandar o Al-Sadd na competição, em 2019, terminando em 6º lugar geral.