Xbox Game Pass revela novos jogos para o catálogo de fevereiro

A Microsoft liberou hoje (02) a nova lista de jogos que entrarão em breve no catálogo do Xbox Game Pass! O seu serviço de assinatura continua ficando mais robusto a cada mês que passa, então anote aí na sua agenda o dia exato em que você poderá fazer os downloads:

Já no dia 4 de fevereiro chegam Ghost of a Tale (PC), Project Winter (PC, consoles e Android via xCloud) e The Falconeer (PC, consoles e Android). Pouco depois, no dia 11, é a vez de Final Fantasy XII The Zodiac Age (PC e consoles), Jurassic World Evolution (consoles e Android via xCloud), Stealth Inc. 2: A Game of Clones (consoles e Android) e Wolfenstein: Youngblood (Android via xCloud).

Também vale a pena ficar atento aos jogos que sairão de catálogo nos próximos dias! Essa é a sua última chance para jogar De Blob (consoles), Ninja Gaiden II (consoles) e World of Horror (PC), que saem do serviço dia 15. Logo depois, Shadows of the Damned (consoles) deixa o Xbox Game Pass no dia 16.

O que você achou da seleção de jogos deste mês? Conte para a gente nos comentários a seguir!