Yago volta ao time titular do Fluminense contra o Bahia

O Fluminense finalizou a preparação visando o confronto desta quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador. O técnico Marcão fez apenas uma alteração na escalação da equipe. O meia Yago cumpriu suspensão no fim de semana e está de volta. Com isso, Hudson retorna para o banco de reservas.

O Fluminense espera repetir a boa atuação da última partida, quando superou o Goiás sem dificuldade. Por isso, existia a chance de Marcão repetir a formação.

Com Yago, os tricolores vão a campo com uma escalação mais ofensiva. A equipe carioca vai em busca de uma vitória para se aproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Fluminense está na quinta colocação do Brasileirão com 53 pontos, cinco atrás do São Paulo. O duelo contra o Bahia será válido pela 34ª rodada da competição.