Zack Snyder confirma retorno de Jared Leto como Coringa em novo Liga da Justiça · .

O diretor Zack Snyder confirmou a presença de Jared Leto na nova versão de Liga da Justiça (2017), que será lançada no HBO Max. Em foto publicada nas redes sociais nesta terça-feira (2), o cineasta mostrou um relance do novo visual do ator como o vilão Coringa no longa.

A presença de Leto no popular Snyder’s Cut já havia sido anunciada pela imprensa especializada em outubro de 2020, mas o diretor confirmou a informação apenas agora.

Com a presença do Coringa, a nova versão do filme que reúne a equipe de heróis da DC marca a segunda aparição de Leto como o clássico vilão do Batman nos cinemas. Ele estreou como o personagem no criticado Esquadrão Suicida (2016) e ficou de fora dos últimos títulos do estúdio.

Vencedor do Oscar, o ator não é o único a retornar no novo Liga da Justiça sem ter aparecido na versão original que foi aos cinemas. Joe Manganiello, que viveu o Exterminador apenas na cena pós-créditos do longa, também é esperado no filme de Snyder.

A presença da dupla, assim como as filmagens de cenas adicionais com Ben Affleck e o restante do elenco original, sugerem muito material inédito na versão que irá para o streaming.

O Snyder’s Cut de Liga da Justiça tem lançamento marcado 18 de março de 2021. Veja abaixo a primeira foto de Jared Leto como Coringa no filme:

Confira também o trailer oficial: