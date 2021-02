Zagueiro Felipe exalta Atlético de Madrid e revela inspiração em Thiago Silva

O zagueiro brasileiro Felipe revelou como foi sua primeira temporada no Atlético de Madrid, e como foi bem acolhido pelos torcedores na Espanha. Além disso, revelou se inspirar no companheiro de Seleção Brasileira, Thiago Silva.

“Quando cheguei do Porto não conhecia muita gente, mas acabou que foi uma temporada incrível. De todos os clubes em que joguei foi a melhor, a torcida também me aceitou muito bem e me deu confiança para chegar e trabalhar”, disse em entrevista ao canal oficial do Atleti.

“Não jogava futebol quando era criança. Quando tinha 11 ou 12 anos comecei a ver futebol e os jogadores brasileiros. Quando cheguei ao profissional me inspirava muito no Thiago Silva”, completou.

Felipe também vem sendo convocado para a Seleção Brasileira

Felipe se destacou na campanha do título brasileiro do Corinthians em 2015. Depois, foi para o Porto e chamou o interesse do Atleti. Em sua segunda temporada em Madri, é um dos jogadores de confiança do técnico Diego Simeone e vem somando convocações para a Seleção Brasileira.

O Atlético de Madrid é o atual líder do Campeonato Espanhol, com 50 pontos. O próximo confronto da equipe será contra o Celta, na segunda-feira.