Zagueiro observado por Cuca está sem contrato, mas deve renovar com o Santos

O técnico Cuca chamou um zagueiro para treinar com o elenco profissional do Santos na última segunda-feira, no CT Rei Pelé. E o contrato dele terminou no domingo.

Trata-se de Robson Alves Reis, de 20 anos. Ele estava emprestado pelo Vila Operária Clube Esporte Mariano (VOCEM) e a renovação não ocorreu a tempo.

O Peixe, porém, deve viabilizar a permanência. Uma reunião com os representantes do jogador está prevista para essa semana. Robson deseja ficar após a experiência no Santos B.

O Alvinegro procura soluções internas em função da venda de Lucas Veríssimo para o Benfica (POR). Outros jovens devem ser avaliados por Cuca antes da promoção definitiva ao elenco profissional.

Laércio larga na frente pela vaga de Veríssimo ao lado de Luan Peres. As alternativas são Luiz Felipe, Alex e Wagner Palha.