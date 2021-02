Zeca supera chifre e embarca em aventura com Ritinha · .

Zeca (Marco Pigossi) ficará todo derretido por Ritinha (Isis Valverde) em A Força do Querer. A filha de Edinalva (Zezé Polessa) confessará que quer voltar para Parazinho e pedirá que o rapaz “embarque nessa viagem” com ela. Depois de tanto ofender a “sereia” da novela das nove, o caminhoneiro sentirá seu coração bater mais forte pela ex-mulher e esquecerá até do chifre que tomou.

A conversa do ex-casal acontecerá nesta sexta (5) no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, o filho de Abel (Tonico) terá sido demitido de seu emprego em uma transportadora a mando de Ruy (Fiuk), e Ritinha correrá para os braços do ex-namorado de Jeiza (Paolla Oliviera) para consolá-lo.

“Tu ficas dizendo que perdeu o caminhão por causa de mim. Pois eu vou botar ele de novo na sua mão”, resolverá a amiga de Marilda (Dandara Mariana), referindo-se ao começo da história quando Zeca teve que vender seu veículo para indenizar um barqueiro que levou um tiro que ele deu na direção dela. Sem querer, o rapaz atirou no pescador no momento em que Ritinha fugia de Parazinho com Ruy.

Temeroso, o sobrinho de Nazaré (Luci Pereira) pedirá que a mãe de Ruyzinho (Lorenzo Souza) não se envolva em nenhuma confusão para lhe ajudar, mas a nortista fará questão de dizer que ainda gosta dele. “Não começa a falar essas coisas, que já me dá raiva de tudo que você fez comigo”, retrucará o machão.

Bateu saudade?

Esperta, a cunhada de Ivan (Carol Duarte) aproveitará para lembrar do passado com o ex-marido e estender o bate-papo: “Te lembras de Parazinho? Da beira do rio quando tu chegavas da estrada?”. O caminhoneiro cairá no “canto da sereia”. “Oxe, e eu num ia te buscar toda hora dentro daquele rio. Ficava nadando com aqueles botos lá”, responderá o rapaz, tentando conter o sorriso.

“Tu não tem vontade não, Zeca? De voltar lá, não?”, questionará a nora de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Honesto, o rapaz confessará que sim, e a jovem se prontificará a voltar para o Norte do país com o ex-marido. “Tás tirando com a minha cara?”, perguntará o personagem de Marco Pigossi. “Tô nada… Eu ia! Ponhava Ruyzinho [dentro do caminhão] e ia”, assegurará a assanhada.

Conversa com a santa

A conversa com Ritinha mexerá com a cabeça de Zeca. Confuso, o rapaz fará questão de ter um momento à sós com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré para que a santa o ajude a escolher seu caminho.

“Ô Nazinha, até que dá uma vontade de voltar mesmo para Parazinho. Todos meus conhecidos tão por lá. Ficar por lá mesmo, fazer minhas entregas por ali que nem era antes. Ritinha diz que quer ia comigo. Se ela for mesmo, aí, tudo volta a ser como era antes, não volta?”, questionará o bonitão, pensando nos prós e contras de voltar a Parazinho com a ex-mulher.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.