Zelda: Nintendo teria cancelado série na Netflix após vazamento

A Netflix, supostamente, estava em negociações com a Nintendo para uma adaptação live-action do jogo Legend of Zelda, em formato de série. Após o vazamento da informação, todavia, as empresas teriam cancelado o projeto que seria disponibilizado no streaming.

Segundo o site Eurogamer, o comediante americano Adam Conover, que estaria trabalhando em uma animação em stop-motion de Star Fox e, ao mesmo tempo, na série de Zelda, afirmou que a Nintendo teria tomado a decisão de cancelar o projeto.

O encerramento teria acontecido após alguém ter espalhado informações sobre o seriado. O vazamento fez com que o Wall Street Journal reportasse a notícia.

O ocorrido incitou a desenvolvedora dos jogos protagonizados por Link a cancelar totalmente o planejamento da série. O projeto que adaptava Star Fox também foi eliminado pela Nintendo.

Saiba mais sobre a adaptação do jogo Legend of Zelda, sucesso da Nintendo, para a Netflix

Em 2015, a notícia sobre uma possível adaptação live-action de Legend of Zelda foi divulgada para o Wall Street Journal. Na época, uma “pessoa familiarizada com o assunto” revelou que o projeto seria um “Game of Thrones para a família”, no qual a trama acompanha Link e sua jornada para salvar a princesa Zelda e o território de Hyrule. No entanto, nada mais foi divulgado sobre o assunto.

(Nintendo/Reprodução)Fonte: Nintendo

Desde então, adaptações de jogos têm tido bastante êxito na plataforma de streaming. Dessa forma, a Netflix pretende explorar o tema e atrair a comunidade gamer, em função de obter mais assinantes.

Além disso, as empresas desenvolvedoras de jogos têm procurado a Netflix, já que o serviço é considerado o melhor destino para os projetos de adaptações de videogames.

Outras produções também estão sendo elaboradas pelo streaming, como os jogos Tomb Raider, Assassin’s Creed, The Division, Splinter Cell, Beyond Good and Evil, entre outros.

Fique ligado para mais informações sobre os projetos da Netflix!