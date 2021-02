Zidane retorna, mas presidente do Real Madrid está com COVID-19

Zinedine Zidane voltou a comandar um treino do Real Madrid depois de passar no último teste para COVID-19. O francês testou positivo para coronavírus no dia 22 de janeiro e não compareceu às partidas contra Alavés e Levante.

O clube merengue informou, por meio de um comunicado, que o presidente Florentino Pérez testou positivo para a doença, embora não apresente sintomas.

Segundo o auxiliar técnico David Bettoni disse em entrevista coletiva, o treinador ficou assintomático, mas teve que seguir os protocolos e ficou isolado em um setor de sua casa.

Fontes próximas da comissão técnica informam à ESPN que o francês está muito preocupado com o rendimento da equipe nesta temporada.

Zidane está em contato permanente com o time via teleconferência para se preparar para as partidas nas quais não tem condições físicas. O Real Madrid joga neste fim de semana contra o Huesca (sábado, 16h15) e terá que esperar até 24 de fevereiro para enfrentar a Atalanta na fase a eliminar da Uefa Champions League.

Raúl González Blanco, treinador do Real Madrid Castilla, recuperou de COVID-19 que o tirou do trabalho durante a última semana e meia.