​​​​​​​Com gol contra o Flu, Cano se torna quinto maior artilheiro estrangeiro do Vasco

O artilheiro Germán Cano atingiu uma marca importante durante o empate por 1 a 1 entre Vasco e Fluminense em Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Ele fez o gol vascaíno e passou a ser o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzmaltino.

Cano aproveitou chute cruzado de Andrey aos 36 minutos do primeiro tempo para vencer o goleiro Marcos Felipe. Assim se iguala seu compatriota Hugo Lamanna e se tornou o segundo maior artilheiro argentino do Vasco. Ele tem 25 gols.

Agora faltam mais cinco gols para igualar Alfredo Gonzáles, maior artilheiro argentino do clube da Colina, com 30 gols. O sérvio Petkovic é o quarto estrangeiro com mais gols pelo Vasco, 28, com um a menos que González.

O paraguaio Silvio Parodi aparece em segundo lugar com 37 gols. Todos esses podem ser superados por Cano. Mas dificilmente ele chegará ao topo dessa lista. O primeiro colocado é o uruguaio Villadoniga, com impressionantes 83 tentos com a camisa vascaína.