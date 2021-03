10 jogos que completam 30 e 35 anos em 2021

2021 também é o ano em que diversos jogos completam 30 e 35 anos de vida. 1986 foi marcado pelo surgimento de franquias de sucesso, como Castlevania e Zelda, enquanto 1991 marcou o lançamento de games clássicos como Sonic e Street Fighter 2.

Confira abaixo a nossa lista com os jogos que completam mais de 3 décadas em 2021:

35 anos (1986)

1. Alex Kidd In the Miracle World

Um dos jogos mais famosos da era 8 bits, Alex Kidd In The Miracle World chegou ao mundo em 1986 para o até então recente Master System. O game agradava por contar com uma jogabilidade divertida, que incluía até minigames de “Pedra, Papel e Tesoura” contra alguns chefes de fase.

Alex Kidd In the Miracle World fez muito sucesso na era 8 bitsFonte: Slash Gear

O jogo vai ganhar um remake muito em breve. Alex Kidd in Miracle World DX trará o game com novos gráficos, desafios alternativos contra os chefes de fase e novas fases. Embora tenha sido anunciado para 2021, até o momento não temos uma data definida para o seu lançamento.

2. Castlevania

A popular franquia da Konami também veio ao mundo em 1986. O game colocava o personagem no controle de Simont Belmont cujo seu objetivo era nada mais, nada menos do que eliminar o vampiro Drácula.

Castlevania começou o seu legado em 1986Fonte: IGN

A franquia ganhou dezenas de continuações e novas versões, porém, não ganha um novo game desde 2019, quando recebeu o controverso Castlevania: Grimoire of Souls. O game mobile não obteve o mesmo sucesso dos outros títulos, fazendo com que fosse descontinuado apenas 2 anos depois de ter sido lançado.

3. Metroid

Outra franquia de sucesso que teve o seu primeiro game lançado em 1986 foi Metroid. O game inovava ao apresentar um sistema de fases contínuas, ou seja, onde era necessário voltar a um determinado lugar diversas vezes até encontrar a maneira correta de evoluir no jogo.

1986 foi ano de lançamento do primeiro jogo da franquia MetroidFonte: Tecmundo

O game também foi um dos primeiros a contar com uma protagonista em seu enredo: Samus Aran. Na história, a personagem precisa recuperar os Metroids, que são uma espécie de parasitas que foram roubados por piratas espaciais.

4. The Legend of Zelda

Uma das franquias mais famosas de todos os tempos e detentora de tantos títulos de Melhor Jogo do Ano, The Legend of Zelda ganhou seu primeiro jogo ainda nos anos 80. E mesmo com as limitações tecnológicas da época, o game conseguiu se destacar e inovar, trazendo uma mescla de RPG e ação, em uma jogabilidade repleta de desafios e quebra-cabeças.

The Legend of Zelda teve seu primeiro game lançado em 1986 para o NESFonte: YouTube

O enredo do jogo (assim como em quase todos os outros da série) colocava o jovem Link em uma aventura para resgatar a princesa Zelda e proteger o reino de Hyrule.

5. Out Run

Um dos jogos de corrida mais icônicos da história, Out Run chegou aos arcades no ano de 1986. Além de um visual “realista” para a época, o jogo também chamava atenção por conta da estrutura de sua cabine, que na maioria das vezes simulava um enorme carro vermelho, ocupando um bom espaço dos antigos fliperamas.

Out Run chegous aos fliperamas de todo o mundo em 1986Fonte: TecToy

O game chegou a ganhar versões para os consoles da SEGA, Master System e Mega Drive, mas com uma qualidade inferior. Em 2003, chegou a ganhar uma continuação para Xbox, porém, as limitações do jogo fizeram com que ele não tivesse o mesmo sucesso do primeiro título.

30 anos (1991)

1. Street Fighter 2

O capítulo mais icônico da franquia de luta da Capcom chegou aos arcades em 1991. Repleto de inovações em relação ao primeiro jogo, Street Fighter 2 não fez sucesso só em seu lançamento, já que até hoje milhões de fãs ainda jogam esta versão.

Street Fighter 2 foi lançado em 1991, mas é jogado até hojeFonte: Tecmundo

A popularidade do jogo, que anos depois foi lançado também para os consoles da época, fez com que a franquia ganhasse um filme, estrelado por Jean-Claude Van Damme e uma série animada. Isso ser falar nas outras versões do game, como Super Street Fighter 2 que adicionava novos lutadores ao título.

2. Sonic

O mascote da SEGA foi apresentado ao mundo em 1991 em seu primeiro jogo, para o Master System. Além do carisma do personagem, a jogabilidade descontraída e um mapa repleto de locais secretos a serem descobertos fez com que o jogo virasse uma verdadeira febre.

Sonic começou sua trajetória de sucesso em 1991Fonte: YouTube

30 anos depois, dezenas de título do personagem foram lançados, inclusive participações em jogos ao lado do antigo “rival” dos anos 90: Mario Bros. A SEGA promete fazer uma série de ações em junho para promover o aniversário de 3 décadas do seu maior símbolo.

3. Street of Rage

Outra popular franquia da SEGA que chegou ao mundo em 1991 foi Street of Rage. O game foi a aposta da empresa para o gênero “beat ’em up”, que era uma febre na época, principalmente nos arcades, como jogos como Double Dragon e Final Fight.

Street of Rage foi um dos primeiros Beat ’em up da SEGAFonte: Steam

A franquia ganhou três títulos para o Mega Drive entre 1991 e 1994. E, curiosamente, seu quarto capítulo só foi lançado no ano passado, para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PCs.

4. Battletoads

Popularmente conhecida por ser uma das franquias mais desafiadoras da geração 8 bits, Battletoads teve seu primeiro capítulo lançado em 1991. E mesmo com uma jogabilidade considerada bastante complexa para a época, o game não deixou de ter uma enorme popularidade.

Battletoads chegou ao NES chamando atenção pela sua dificuldadeFonte: Archive Nerdist

E, assim como Streets of Rage, a franquia também ganhou um novo título no ano passado. Com o mesmo nome do primeiro título, o game para Xbox One e PCs traz gráficos atualizados e uma jogabilidade atualizada. Confira o nosso review completo.

5. Captain Commando

O fenômeno dos arcades foi lançado em 1991. Captain Commando trazia quatro personagens do Team Commando: Ginzy, Hoover, Jennet, além do protagonista que dá nome ao game. Juntos precisam combater inimigos de outro planeta na cidade fictícia de Metro City – a mesma de outro game da Capcom: Final Fight.

Captain Commando chegou em 1991 aos arcades e rapidamente se tornou um fenômenoFonte: YouTube

O game fez um enorme sucesso por conta da sua jogabilidade única, gráficos bem feitos para a época, e uma trama considerada mais longa que outros jogos do gênero.