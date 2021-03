10 notícias de tecnologia para você começar o dia (19/03)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (18). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Estudo revela por que usuários do iOS mudam para o Android. Segundo usuários, existem três razões principais para a mudança; saiba quais.

2. Liga da Justiça: veja onde assistir o Snyder Cut online. O corte de Zack Snyder do filme Liga da Justiça foi lançado hoje no HBO Max, mas pode ser assistido em outras plataformas; confira!

3. Como o aumento da taxa Selic pode impactar no preço dos celulares. Especialista defende que decisão do Banco Central em aumentar a taxa básica pode gerar um pouco mais de competitividade dos produtos eletrônicos importados.

4. Keanu Reeves vira garoto propaganda dos elétricos da Porsche [vídeo]. A Porsche publicou um vídeo com a participação Keanu Reeves e Alex Winter para demonstrar algumas características de seu modelo elétrico.

5. OMS diz ter encontrado possível origem do novo coronavírus. Relatório que será lançado em algumas semanas indica fazenda de animais silvestres como ponto de mutação inicial do SARS-CoV-2.

6. Sony revela visual e recursos do novo controle do PS VR para PS5. Novo controlador terá formato em esfera e usará recursos do Dual Sense.

7. ‘Genocida’: suspensa investigação contra youtuber Felipe Neto. Após chamar o presidente de ‘genocida’, Felipe Neto recebeu intimação para prestar depoimento em suposto crime contra a segurança nacional.

8. Prefeitura de SP antecipa feriados para frear avanço da covid-19. A capital paulista não terá nenhum dia útil entre 26 de março e 4 de abril, para reduzir a circulação de pessoas.

9. Falcão e o Soldado Invernal: showrunner fala sobre novo Capitão América. Malcolm Spellman deu novas pistas relacionadas ao arco de John Walker na série da Marvel.

10. Você lembra da Páscoa de 2020? Se também esqueceu, entenda o porquê. Se você não faz ideia de como foi a Páscoa do ano de 2020, ou mesmo se ela realmente aconteceu, saiba como funciona o Efeito Mandela!