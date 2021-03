4 competências para treinar enquanto você se forma na faculdade

Além das habilidades específicas para o trabalho que você está procurando, os empregadores também procuram qualidades que vão agregar. Às vezes, são chamadas de ‘habilidades de empregabilidade’ ou ‘habilidades sociais’. Tenha certeza que elas farão você se destacar.

Se você está fazendo uma graduação, pode aproveitar esse tempo para treinar essas características antes de se formar, o que acha? Vale a pena também para quando for se candidatar a uma vaga de estágio ou então procurar uma recolocação no mercado.

Confira a seguir uma lista com as principais dessas competências.

1. Comunicação

Dependendo do trabalho, comunicação significa ser claro sobre o que você quer dizer e o que deseja alcançar quando fala ou escreve. Envolve ouvir e ser capaz de compreender de onde vem outra pessoa.

As habilidades de comunicação também incluem a comunicação não verbal, como a linguagem corporal que você usa.

Exemplos de maneiras que você pode desenvolver ou melhorar suas habilidades de comunicação incluem:

escrever tarefas e relatórios como parte de seus estudos

escrevendo em blogs ou usando mídia social

fazer apresentações orais como parte do seu trabalho de classe

trabalhando no atendimento ao cliente (cara a cara ou por telefone)

2. Trabalho em equipe

Trabalho em equipe significa ser capaz de se relacionar bem com as pessoas com quem você trabalha. Envolve trabalhar em conjunto para atingir um objetivo comum.

Exemplos de maneiras que você pode desenvolver ou melhorar suas habilidades de trabalho em equipe envolvem, por exemplo:

fazendo trabalhos em grupo como parte de seus estudos

voluntariado para uma ONG, igreja ou outra entidade

pensando em como você pode trabalhar melhor com outras pessoas em seu local de trabalho

praticando esportes coletivos

3. Resolução de problemas

Resolver problemas significa encontrar soluções quando você se depara com dificuldades ou contratempos. Envolve ser capaz de usar um processo lógico para descobrir as coisas.

Exemplos de maneiras pelas quais você pode desenvolver ou melhorar suas competências de resolução de problemas incluem, por exemplo:

fazendo atribuições de pesquisa como parte de seus estudos

lidar com reclamações em seu local de trabalho

fazendo um curso de habilidades de estudo que aborda a resolução de problemas

conversando com outras pessoas sobre como resolveram os problemas que enfrentaram

consertar coisas quebradas pela casa procurando no YouTube para descobrir como fazer isso.

4. Iniciativa

Iniciativa e empreendimento significam procurar coisas que precisam ser feitas e realizá-las sem que seja solicitado. Isso também pode envolver pensar criativamente para fazer melhorias na maneira como as coisas são feitas.

Exemplos de maneiras pelas quais você pode desenvolver ou melhorar sua iniciativa e habilidades empresariais incluem, por exemplo:

abordar organizações e empresas sobre empregos ou estágios

organizando uma arrecadação de fundos em sua comunidade

fazer ou propor mudanças na maneira como um grupo ao qual você pertence faz as coisas

fazer coisas pela casa sem ser solicitado.