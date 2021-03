5 transferências que queremos ver

A janela de transferências do verão de 2021 provavelmente seguirá pelo mesmo caminho que a de janeiro, quando os clubes foram prejudicados pelo impacto financeiro da pandemia da COVID-19.

No entanto, há esperança de que alguns grandes nomes do futebol europeu sejam negociados, mesmo que as transferências de mais de 100 milhões de euros (R$ 665 milhões na cotação atual) não venham mais a acontecer – por enquanto.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Aqui estão cinco negócios que seriam interessantes de se ver concretizados quando a janela se abrir novamente.

Conteúdo patrocinado por Claro, Ford, Sportingbet e Ipiranga

Sancho é relacionado a uma grande negociação há anos, tendo feito seu nome na Alemanha nas últimas temporadas depois de deixar a academia do Manchester City em uma transferência de 10 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na época) para o Dortmund, em 2017.

Agora um jogador formado, o atacante marcou 46 gols em 130 jogos pelo seu clube e tem sido constantemente vinculado ao Manchester United.

O United esteve perto de contratá-lo durante a última janela de transferências, mas o Dortmund se recusou a ouvir quaisquer ofertas abaixo do preço de venda declarado de 120 milhões de euros (R$ 798 milhões), e Sancho também apontou queda de rendimento no início da temporada.

CEO de Dortmund, Hans-Joachim Watzke admitiu que o jovem “talvez tenha se preparado inconscientemente para uma transferência. Acredito que ele pelo menos pensou tanto a ponto de perder um pouco do foco.”

Sancho na partida entre Borussia Dortmund e Paderborn pela Copa da Alemanha Getty Images

Mas agora que está em forma e fazendo a diferença mais uma vez, Sancho está na lista e é o alvo principal do United novamente. Iremos ignorar o fato de que o clube não precisa de um ponta, já que eles têm deficiências muito mais sérias no ataque e na sua zaga, mas uma transferência de Sancho pode acabar por persuadir seu companheiro de equipe em Dortmund, Erling Haaland, a fazer as malas para Old Trafford nos próximos anos.





O mercado de transferências precisa de um grande acontecimento e, mesmo com uma redução para 80 milhões de euros, essa pode ser a transferência mais badalada da temporada.

Lionel Messi, do Barcelona para o PSG – Sem custo

Se não fosse pelo fato de que o contrato da lenda do Barcelona de 33 anos está chegando ao fim em 2021, você poderia esperar um valor de mais de 100 milhões de euros (R$ 665 milhões) para contratar um dos melhores jogadores da última década.

Lionel Messi durante partida entre Barcelona e Sevilla, no Campeonato Espanhol Fran Santiago / Getty Images

De fato, o Manchester City sem dúvida considerou fazer uma oferta durante a janela de transferências, quando Messi anunciou que queria ir embora, antes de decidir ficar em Camp Nou em vez de levar o clube a tribunal por causa de uma cláusula de rescisão em disputa em seu contrato.

Agora sua saída é tida quase como certa – mesmo tendo em fala que Joan Laporta venceu as eleições presidenciais do Barcelona em 7 de março – e há apenas dois clubes que podem pagar seu salário: City e PSG.

Uma reunião com Pep Guardiola no City é atraente, mas salta aos olhos poder vê-lo em Paris por alguns anos, desde que os campeões franceses segurem Neymar e Kylian Mbappe por mais algum tempo para formar o “Trio MNM” na frente.

Com essa força de ataque, a longa espera do PSG pelo sucesso na Uefa Champions League pode chegar ao fim.

Sergio Ramos, do Real Madrid para o Manchester City – Sem custo

Se o City não conseguir a contratação de Messi, eles podem se consolar comprando outra estrela de LaLiga por nada. O zagueiro está no Santiago Bernabéu desde 2005, mas, aos 34 anos, está agora lutando para convencer de que vale a pena assinar um novo contrato.

Sergio Ramos em ação pelo Real Madrid pela LaLiga Getty Images

É aqui que entra o City. Eles precisam de um novo zagueiro, com Eric Garcia, de 20 anos, de partida para o Barcelona quando seu contrato terminar ao fim da temporada, e Ramos seria o substituto perfeito.

Ele ainda tem alguns anos em seu auge, e não seria incrível ver ele trabalhar sob o comando do adversário de longa data, Pep Guardiola, no Etihad?

O Schalke está uma confusão, com dívidas enormes e a dramática demissão de toda sua equipe técnica, e vai lutar para evitar o rebaixamento para a segunda divisão nesta temporada. Eles já usaram 18,5 milhões de euros (R$ 123 milhões) da Juventus para a contratação do meio-campista dos Estados Unidos Weston McKennie, e é inteiramente possível que eles tentem levar dinheiro com uma possível saída do seu principal atacante, Hoppe, no fim da temporada.

O norte-americano de 19 anos de idade apareceu nas manchetes com um hat-trick contra o Hoffenheim em janeiro, o que garantiu que todos os clubes da Europa soubessem o seu nome, e tem estado recentemente ligado ao Liverpool e ao Tottenham, embora o Bayern deva certamente tomar nota ao procurarem um substituto a longo prazo para Robert Lewandowski, de 32 anos.

Matthew Hoppe lamenta durante partida do Schalke 04 Getty Images

Vamos assumir que eles não consigam contratar Haaland do Dortmund (acreditando ser improvável que o Dortmund venda outro jogador para seus rivais, a menos que seja forçado a fazê-lo) e por isso Hoppe poderia ser uma excelente opção. “Desde que cheguei à Alemanha, tentei me espelhar em Haaland e Lewandowski”, disse ele ao OneGoal em 2020.

Parece uma combinação feita no céu para nós.

Gianluigi Donnarumma, do Milan para a Juventus – Sem custo

Às vezes uma boa transferência gratuita para um rival pode realmente sacudir a janela de transferência. Pense em Sol Campbell do Tottenham para Arsenal em 2001, ou Lewandowski do Dortmund para Bayern em 2014. Esta não é a mesma coisa que se Donnarumma se juntasse à Inter saindo do Milan, mas mesmo assim seria surpreendente.

play 1:21 O astro inglês já conta com Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi no elenco

O goleiro de 22 anos é um dos melhores jovens jogadores da Europa, e se a Juventus procura uma maneira de voltar ao topo do futebol italiano na próxima temporada, não há melhor maneira do que contratar Donnarumma de um dos seus rivais pelo título sem qualquer custo.

É pouco provável que isso aconteça, infelizmente, uma vez que Donnarumma irá assinar um novo contrato em Milão. Mas esta mudança chocaria a Itália, e além disso ele substituiria o lendário Gianluigi Buffon, que provavelmente se aposentará nesta temporada aos 43 anos de idade, tanto para o clube como para a seleção.