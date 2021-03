A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas: veja o trailer da animação

A nova animação da Netflix, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, acaba de ganhar o seu primeiro trailer. No filme, a excêntrica família MItchell será a última opção para salvar a humanidade de um apocalipse robô. Confira:

Segundo o vídeo, podemos esperar por muitos momentos engraçados e emocionantes ao longo da produção.

Qual a história do filme?

Quando Katie Mitchell (Abbi Jacobson) é aceita na escola de cinema dos seus sonhos, ela acredita que finalmente irá conhecer a “sua galera”. O seu amoroso pai, Rick (Danny McBride) está determinado a fazer com que toda família leve Katie para a faculdade e aproveitem os últimos momento juntos. No caminho para o campus, eles se deparam com um apocalipse robô e precisam descobrir como salvar o mundo.

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

Além de Jacobson e McBride, o elenco também conta com as vozes de Maya Rudolph, Eric André, Olivia Colman, Fred Armisen, Beck Bennett, Chrissy Teigen, John Legend, Charlyne Yi, Conan O’Brien, Sasheer Zamata, e Jay Pharoah.

O filme ainda conta com direção e roteiro de Michael Rianda e Jeff Rowe, e produção de Phil Lord e Chris Miller, mais conhecidos pelo incrível sucesso da animação vencedora do Oscar, Homem-Aranha no Aranhaverso.

Antes chamado “Connected” (Conectados, em tradução livre), a animação era para ter sido lançada em outubro do ano passado, sendo adiada por conta da pandemia do coronavírus. A Netflix adquiriu o filme da Sony Pictures Animation e Columbia Pictures.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas estreia na plataforma de streaming no dia 30 de abril.