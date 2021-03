Oficializado nesta terça-feira, o meio-campista William foi o quinto reforço anunciado pelo São Paulo desde o início da temporada. O jogador de 34 anos não escondeu a felicidade de vestir a camisa do Tricolor em suas primeiras palavras como contratado.

“Fazer parte deste clube e desta história é uma grande honra””, afirmou o jogador ao site do clube, completando: “É uma satisfação imensa, uma grande oportunidade. Darei o meu melhor para representar o escudo do São Paulo”.

Wlliam atuava pelo Toluca, do México. O jogador, que defendeu três clubes no país da América do Norte, explicou por que optou por se transferir para o São Paulo.

“Eu estava no futebol mexicano há sete anos, bem adaptado, mas quando apareceu a oportunidade de defender o São Paulo não podia deixar passar. A grandeza do clube foi decisiva. O time está sendo montado para brigar por coisas importantes, e este é o meu objetivo aqui”, disse William.

“Fui bem recebido por todos e quero retribuir dentro de campo. Nada melhor do que poder vestir esta camisa e tentar ajudar. Fazer parte deste clube e desta história é uma grande honra”, finalizou.

William assinou com o São Paulo até o final de 2021, com a possibilidade de renovação ao final do ano. Caso o meio-campista atue por 45 minutos em pelo menos 60% das partidas até lá, seu vínculo será estendido.