Abel Ferreira vê temporada de Weverton ‘top, top’ e o coloca entre ‘os melhores do mundo’

Abel Ferreira trabalha com um elenco recheado de líderes no Palmeiras e um deles é Weverton. O goleiro chamou a atenção do técnico pela ótima temporada que culminou em três títulos e o treinador o colocou com um dos melhores posições no mundo atualmente.

– Uma equipe que quer ganhar títulos precisa ter um goleiro de alto nível. Para mim, o Weverton é um dos melhores do mundo. Sei que ele compete (na Seleção Brasileira) com o Alisson, com o Ederson, mas esse cara tem o pacote todo – afirmou Abel Ferreira, em entrevista ao jornal português A Bola.

O comandante palmeirense não conhecia o arqueiro antes da chegada ao clube e ficou impressionado com o desempenho de Weverton. Protagonista nos títulos do Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, o goleiro passou ileso em 50% dos 70 jogos em que fez na última temporada, recorde no clube.

– É um líder que nós temos, alguém capaz de influenciar a todos e que tem tido um desempenho extraordinário. Não o conhecia antes, confesso, mas fez uma temporada top, top – disse Abel.

Já em relação aos demais atletas experientes, o treinador vê Weverton com perfil para virar treinador no futuro, assim como Felipe Melo e Gustavo Gómez.

– Apanhei no Palmeiras um leque de capitães muito forte, são os verdadeiros campeões. Tivemos várias reuniões, gosto de reunir os capitães e reforçar as responsabilidades. (Quem pode ser treinador?) É difícil falar, porque depois vão dizer: “Ei, professor, já quer me desempregar?” (risos). Mas posso dizer que tenho jogadores muito inteligentes, que percebem muito bem o jogo. Vou ficar extremamente satisfeito se qualquer um deles no futuro assumir o papel de treinador. Vejo o Weverton a ser treinador, o (Gustavo) Gómez a ser treinador, o Felipe Melo a ser treinador, porque têm conhecimento – completou Abel Ferreira.

Depois de duas semanas em Portugal, o técnico vai retornar nesta semana para retomar o trabalho no Brasil. O Palmeiras tem duas decisões em abril, uma vez que entra em campo pela Recopa Sul-Americana nos dias 7 e 14, contra o Defensa y Justicia. Entre as duas partidas, disputa a Supercopa do Brasil diante o Flamengo, dia 11, no Mané Garrincha, em Brasília.