ALEXANDRE TOLEDO: Prefeitura e Câmara de Penedo decretam luto por 7 dias

A Prefeitura de Penedo está em luto por sete dias em virtude do falecimento de Alexandre de Melo Toledo, ex-gestor do município que veio a óbito nesta terça-feira, 30 de março.

Alexandre Toledo tinha 65 anos e estava internado há dois meses em Unidade Tratamento Intensivo, em São Paulo, em função de ter contraído, pela segunda vez, o coronavírus.

O Prefeito Ronaldo Lopes assinou o decreto de luto oficial no município e publicou nota em suas redes sociais.

“É com grande pesar que recebo a notícia do falecimento do ex-prefeito Alexandre Toledo, infelizmente mais uma vítima da Covid-19. Penedo lamenta a perda e agradece por toda a contribuição dedicada na sua trajetória política à cidade. Deixo o meu abraço a todos os familiares e desejo que Deus cuide e conforte seus corações. Em respeito a sua memória, decretamos luto oficial pelos próximos sete dias em Penedo”.

Alexandre Toledo nasceu da cidade de Cajueiro-AL e veio para Penedo para administrar a Usina Paisa, indústria produtora de açúcar e álcool. Em 1996, foi eleito prefeito de Penedo, cargo que também ocupou nos períodos de 2001-2004 e 2009-2010. Em sua vida pública, Toledo foi ainda secretário estadual de Saúde e de Agricultura e deputado federal.

Decreto Luto Oficial Alexandre Toledo

CÂMARA DE PENEDO

O Presidente da Câmara Municipal de Penedo (CMP), Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó), decretou luto oficial por sete dias no Poder Legislativo em virtude do falecimento do ex-prefeito de Penedo, Alexandre de Melo Toledo.

O ato institucional considera o luto familiar e reconhecimento aos serviços prestados por Alexandre Toledo ao povo de Penedo, município onde foi eleito prefeito por três vezes, nos períodos de 1997 a 2000, de 2001 a 2004 e entre 2009 e 2010, quando renunciou ao cargo para candidatar-se a deputado federal, função que exerceu como suplente.

A Câmara Municipal de Penedo se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de extrema dor e consternação ao homem público que também atuou como Secretário de Estado da Agricultura e Secretário de Estado da Saúde.

Sua trajetória e seu exemplo de vida sempre serão lembrados por sua dedicação, respeito e apreço com todos que tinham o privilégio de sua convivência, destaca o Poder Legislativo Municipal.

Confira Ato da Presidência

Por Assessoria