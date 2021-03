Alexia vive momento de terror completamente nua; saiba qual · .

Em Salve-se Quem Puder, Alexia (Deborah Secco) viverá um momento de terror completamente nua. A atriz será surpreendida por um sapo ao tentar tomar um banho gelado na casa de Zezinho (João Baldasserini) e Ermelinda (Grace Gianoukas). Ela ficará em pânico na novela das sete da Globo.

Nas cenas que vão ao ar a partir de terça (30), a prima de Alan (Thiago Fragoso) ficará nervosa após uma conversa com Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva). As testemunhas do assassinato de Vitório (Ailton Graça) estarão com medo de o que os criminosos poderão fazer com elas e suas respectivas famílias.

“Eu preciso me acalmar, vou tomar um banho gelado, é isso”, dirá a artista. No banheiro, a neta preferida de Ignácio (Otávio Augusto) ouvirá barulhos estranhos e temerá ser Renzo (Rafael Cardoso). “Para, para, Alexia. Isso não é hora de ficar lembrando de filme de terror. Claro que ali atrás da cortina tem uma banheira e um chuveiro, só isso”, falará a mocinha em voz alta.

“Renzo? Para, Alexia, para de ser paranoica! Claro que o Renzo não tá atrás da cortina com uma faca, né? Ou será que ele tá?”, especulará a morena, pegando um escovão para se proteger. Ao constatar que está de fato sozinha, a personagem interpretada por Deborah Secco se despirá para, enfim, tomar seu banho refrescante.

“Acho que eu mesma vou me internar no hospício. Eu juro que ouvi um barulho”, soltará a medrosa. Pelada, a atriz gritará por socorro ao ver um sapo na banheira a encarando.

Sapo assustará Alexia durante banho

Sapo matador

“Eu podia ter morrido, podia ter caído no chão, batido a cabeça ali na banheira, espirrado sangue pra tudo que é lado!”, dramatizará a estrela de novelas na trama de Daniel Ortiz. “Ô, mãe! Ocê viu agora que sapo virou matador também?”, debochará Zezinho.

“Claro que sapo não faz mal a ninguém, é que as duas estão nervosas. Desculpa!”, justificará Luna sobre suas companheiras no programa de testemunhas. “É, tô vendo. Até parece que receberam uma notícia ruim”, desdenhará o roceiro.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela escrita por Daniel Ortiz voltou a ser exibida na Globo em 22 de março deste ano, com reprise do primeiro capítulo até o final da primeira fase. O público verá episódios inéditos só a partir de 17 de maio.

